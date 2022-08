Com aumento de preços, ingressos para Vitória x Paysandu estão à venda

Os ingressos para o jogo do Vitória contra o Paysandu, na estreia rubro-negra no quadrangular final da Série C do Brasileiro, já estão à venda, através da internet, no site www.futebolcard.com.br, e nas lojas do Salvador Shopping e do Shopping Capemi. A bola vai rolar neste final de semana, no Barradão. A data e horário ainda serão divulgados pela CBF.

A venda através do site acontece até domingo, às 17h. Nesta terça (16), até às 17h, também será possível comprar os ingressos nas lojas dos shoppings Salvador e Capemi. De quarta (17) a sábado (20) cada loja tem horário de funcionamento específico (confira abaixo).

As bilheterias do Barradão só funcionarão no sábado e no domingo, das 9h às 17h. No dia do jogo, os portões do estádio serão abertos três horas antes do início do jogo.

Houve aumento no preço dos ingressos com relação ao que estava sendo praticado na reta final da fase classificatória da Série C. A arquibancada agora custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). O preço da cadeira é R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

O Leão se classificou em 7º lugar e vai enfrentar Paysandu (2º), Figueirense (3º) e ABC (6º). A outra chave conta com Mirassol (1º), Volta Redonda (4º), Botafogo-SP (5º) e Aparecidense (8º). Serão jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Além disso, os líderes de casa chave se enfrentarão para decidir o campeão.

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

De terça a sábado: 24h;

Domingo: Até às 17h.

Shopping Capemi

Terça-feira: das 10h às 17h;

Quarta, quinta e sexta-feira: das 9h às 17h;

Sábado: das 9h às 16h.

Salvador Shopping

Terça-feira: das 10h às 17h;

Quarta-feira: das 9h às 17h

De quinta-feira até sábado: das 9h às 22h

Bilheterias do Estádio Barradão

Sábado: das 9h às 17h;

Domingo: das 9h às 17h.

NOVOS PREÇOS

Torcida do Vitória

Arquibancada

Inteira: R$ 60 | Meia: R$ 30

Cadeira

Inteira: R$ 100 | Meia: R$ 50

Sócio Bronze

Arquibancada: R$ 42 | Cadeira: R$ 70

Torcida Visitante

Arquibancada

Inteira: R$ 60 | Meia: R$ 30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Crianças com até 11 anos e 11 meses não pagam;

- Todas as crianças/adolescentes que estão dentro da faixa etária da Campanha de Vacinação, deverão apresentar seu esquema vacinal com ao menos uma dose da vacina contra covid-19. As que não estiverem dentro da faixa etária poderão acessar o estádio, desde que acompanhados por um responsável e o mesmo esteja 100% imunizado;

- Apresentação da carteira de vacinação continua sendo obrigatória.