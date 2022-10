Com ausência de Jerônimo, ACM Neto vai abrir debate com duas perguntas que seriam feitas ao candidato do PT

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) vai abrir o debate da TV Bahia na noite desta quinta-feira (27) com duas perguntas que seriam feitas ao seu adversário neste segundo turno, Jerônimo Rodrigues (PT), que decidiu não participar do encontro.

A possibilidade de fazer as duas questões está prevista nas regras do embate em caso de ausência de um dos postulantes. As duas perguntas serão feitas logo no começo do debate, e Neto terá 30 segundos para cada uma delas.

Em seguida, o candidato do União Brasil será entrevistado por 30 minutos, também conforme prevê as regras com a falta do adversário. A ausência de Jerônimo foi confirmada na noite desta quinta pela assessoria do candidato petista, poucas horas antes do encontro na TV Bahia.