Com banquinho e violão, Neymar brinca ao 'anunciar live'

O jogador Neymar Jr. compartilhou uma foto no Instagram que agitou fãs e famosos na tarde desta quarta-feira (29). O atleta publicou um clique dele sentado num banquinho segurando um violão no colo e na legenda "anunciou": "Live Acústica do NJ. Podem pedir música!!!!"

Carol Dantas, ex dele e mãe de Davi Lucca, filho de Neymar, fez seu pedido. "Aquela nova da Lud, por favor, senhor cantor!!", "Quero ver tu prestigiar a gente", escreveu o sertanejo Belutti. "Moleque Atrevido, do Jorge Aragão", escreveu um rapaz. "Canta Evidências, por favor", suplicou outra seguidora. Em menos de uma hora, o post do jogador alcançou quase 1 milhão de curtidas.