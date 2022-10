Com Barroca, Bahia não conseguiu marcar mais de um gol em jogo nenhum

Sob o comando de Eduardo Barroca, o Bahia não é muito chegado em marcar gols. Dono do quinto melhor ataque da competição, o tricolor não marcou mais de um gol desde que o novo treinador assumiu o posto no início de outubro, substituindo o demitido Enderson Moreira.

O Bahia precisava fazer isso para subir contra o Vila Nova no último sábado (23), mas só conseguiu buscar o empate após sair atrás do placar. Toda a rodada colaborou, mas o Bahia foi seu pior inimigo e não fez sua parte. O acesso, se acontecer, fica para depois.

Eduardo Barroca comandou o Bahia em somente 4 jogos. O tricolor marcou em todos eles, mas uma única vez em cada um.

Na estreia, empate em 1x1 contra o Novorizontino. Depois, a única vitória do treinador tricolor: 1x0 contra o Brusque. A sequência veio com dois empates em 1x1, resultado que apareceu em 3 dos 4 jogos de Barroca no Bahia. Estes, contra Grêmio e Vila Nova.

"A gente teve um volume muito bom, finalizamos, botamos bola na trave, mas não fizemos o segundo gol. Agora é focar no padrão de excelência essa semana para fazer um grande jogo", disse Barroca em coletiva após o último empate.

O treinador terá uma dificuldade a mais para fazer seu time balançar as redes no próximo jogo, contra o Guarani. Camisa 10 e um dos principais articuladores do elenco, Daniel levou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida decisiva na próxima sexta-feira, na Fonte Nova.

"Tivemos um comportamento muito bom de controle. A gente vai precisar continuar se desenvolvendo para que isso aconteça, para que isso continue no controle. Sempre tendo controle do jogo, que, com três pontos, ter a bola, jogar mais próximo do gol do adversário, e ter mais oportunidades de gol que o adversário. A gente vai precisar ter padrão de excelência agora", completou o treinador.

Vice-artilheiro do Bahia na competição, Jacaré falou que o Bahia precisa colocar o pé na forma. "Eu acho que a gente tem que melhorar mais as finalizações, né? A gente tá pecando um pouco nas finalizações, no último passe. Mas se Deus quiser a gente vai fazer uma boa semana de treinamento para que a gente possa conseguir mais chances no próximo jogo", explicou

Ao todo, o Bahia tem 40 gols marcados na Série B. Divide o quinto melhor ataque com Ituano e Criciúma. Campeão e já garantido na Série A, o Cruzeiro tem o melhor ataque e colocou a bola nas redes adversárias em 50 oportunidades. Vasco e Grêmio, ambos com 45, fecham o segundo lugar. O Sampaio Corrêa fecha o top-4 com 43 gols marcados na competição.