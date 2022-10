Com black friday, Copa e Natal, comércio vai gerar mais de 10 mil vagas temporárias

Com o Black Friday, Copa do Mundo e Natal chegando, o número de vendas dispara e a necessidade de contratar profissionais também. Neste último trimestre, o comércio deve gerar 10 mil vagas temporárias na Bahia devido ao crescimento de 15% nas vendas em relação ao Natal de 2021, mostra levantamento do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas). Ao menos 20% desse contingente de trabalhadores tmporários deve ser efetivado após as festas, estima a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Diretor do Sindilojas, Paulo Motta diz que as principais vagas abertas são as de composição do atendimento, como caixas, empacotadores e repositores. Ele ressalta que as contratações começam em setembro, conforme cronograma de cada loja, e o contrato segue perfil de serviço temporário por três meses. O piso salarial fica acima do salário mínimo, em torno de R$ 1.500, além da possibilidade de efetivação em fevereiro - quando em média terminam os contratos.

O coordenador regional da Abrasce na Bahia Edson Piaggio, no entanto, avalia que o cenário de insegurança gerado pelo período eleitoral pode abalar os números da efetivação neste ano. “Há muitos imprevistos no ano eleitoral. Nenhum candidato esclareceu o programa econômico e isso deixa o empresário na expectativa”.

A previsão da Abrasce é de 6 mil vagas para empregos temporários no último trimestre do ano. O índice de geração de emprego é de 15% a mais do que no último ano na Bahia. Isso porque o mercado está voltando a aquecer no pó-pandemia. Segundo Piaggio, o mercado já tem crescimento maior do que em 2019. Nas lojas Leão de Ouro e Lupo, por exemplo, a estimativa é que as vendas superem em 30% o valor do último trimestre da pré-covid.

Lojistas

Lojista de Leão de Ouro e Lupo, Felipe Sica conta que as empresas estão com 70 vagas abertas na Bahia, sendo em maior número as de vendedor e caixa. A Leão de Ouro tem nove comércios no estado e a Lupo, 10. Ele explica que o contrato é de experiência, com período de 90 dias, e a remuneração é igual aos demais colaboradores, sem distinção nos benefícios.

Já o processo seletivo é interno, ou seja, sem intermediação de agência. Os gerentes entram em contato com candidatos por meio dos currículos enviados ao site oficial das lojas. As empresas têm taxa de efetivação de 10%.

“Sempre aproveitamos parte dos temporários para efetivar porque demonstram boa performance nas funções que desempenham. O que mais buscamos hoje é demonstrar vontade. Não requer alto nível de especialização, tem processos internos que a pessoa aprende como atender e operar, o que precisamos é de pessoas motivadas que tenham vontade de trabalhar no varejo”, indica.

Efetivado

Quem transformou o provisório em definitivo foi o atendente André Azevedo, da Central ao Cliente (CAC) do Shopping Bela Vista. Ele conta que sempre fazia “bicos” para o shopping em eventos comemorativos, a exemplo do Natal e Dia das Mães e era elogiado pelos supervisores. Ao conversar com um dos gerentes sobre o interesse em efetivação, veio a resposta positiva, justamente no dia 2 de janeiro, após as festas de fim de ano.

“Minha proatividade e jeito de lidar com pessoas me ajudou bastante. Sou uma pessoa muito inquieta, procuro fazer as coisas. Tenho certeza que quando as pessoas são proativas chamam a atenção em qualquer lugar”, garante.

Ofertas de emprego temporário podem acontecer por seleção direta da loja ou por empresa terceirizada, por isso a orientação de recrutadores é enviar o currículo tanto para os estabelecimentos comerciais quanto agências. Para ser selecionado às vagas, o diretor do Sindilojas preconiza que os candidatos priorizem mostrar um bom atendimento ao cliente ao invés de focar em currículo com certificados e graduações.

“No setor de vendas, [recrutadores] verificam se o trabalhador tem aptidão para ser bom vendedor, ou seja, boa relação com o consumidor. É dar satisfação no atendimento, na liquidez da recomposição. Independente da função”, afirma.

A reportagem solicitou levantamento sobre número de empregos de vagas temporárias à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Salvador e ao Trabalha Brasil - antigo Sine. As instituições não retornaram.

Shoppings inauguram decoração de Natal

Abrindo a temporada natalina, o Shopping Bela Vista estreia a decoração de Natal da Bela Fábrica de Doces já neste domingo (23). Com direito à vinda do Papai Noel, apresentação do corpo de ballet da Cia On Broadway e show de luzes, a inauguração acontece aberta ao público, às 18h, na Praça Central (L1). A decoração de Natal dentro do shopping também estará oficialmente livre para visitação do público após a abertura no dia.

Gerente de marketing no shopping, Juliana Brandão dá destaque a Ursa Confeiteira, um mecanismo animatrônico de três metros, que interage com o público. "Quem quiser vir conversar, pegar receitas e dicas de presente a ursa vai estar a disposição para receber clientes no período natalino. Não vai ser só cenário contemplativo, vai ser interativo”, diz. A campanha e decoração somaram investimento de R$ 2,5 milhões para contratação, compra de materiais, promoção e espetáculos. A ação gerou mais de 200 empregos diretos e indiretos.

A decoração inaugura no próximo domingo (23), às 18h, em um espetáculo na Praça Central (Foto: Marina Silva / CORREIO)

Quem também traz um “ursão” é o Shopping Piedade, que escolheu para este ano o tema “Natal dos Ursos”, com inauguração no dia 27 às 18h. A decoração terá uma árvore de 12 metros e parque temático com mini carrossel de ursos, xícaras giratórias e "brinquedão" com ponte, escorrega e piscina de bolinhas para a criançada.

O shopping está recebendo currículos para temporários de fim de ano. No total serão três turmas, com até 45 pessoas cada. O treinamento, que é gratuito, da primeira já aconteceu. Para segunda turma os currículos podem ser enviados até 4 de novembro. Para a terceira turma os currículos podem ser enviados até 18 de novembro.

Após trazer como tema no último Natal a Patrulha Canina, neste ano o Shopping Paralela escolheu investir em toda a grade dos desenhos da Nickelodeon na temática. Personagens como Bob Esponja, Tartarugas Ninjas e Dora Aventureira estarão no Natal do Shopping Paralela a partir do dia 5 de novembro até 18 de dezembro. O investimento para a interpretação destes três e mais 12 personagens da animação foi de R$ 3 milhões.

“A nossa perspectiva de vendas é um aumento de 20% em relação ao ano passado. Esperamos uma retomada das vendas de forma agressiva, pois, além do Natal, teremos Black Friday e Copa do Mundo, tudo acontecendo no mesmo período”, comenta o coordenador de Marketing do Shopping Paralela, Gabriel Araújo.

Na Mini Cidade de Natal, inspirada no Mini Mundo de Gramado, o Shopping Itaigara replica casas, prédios, viadutos, pontes, estabelecimentos comerciais, instituições como o Corpo de Bombeiros e Correios em um local onde visitante podem caminhar. A abertura é em 28 de outubro e o passaporte para a diversão custa R$ 5 - individual - e R$ 10 - três pessoas.

Crianças com menos de três anos ou altura inferior a 1,30m precisam da companhia de um responsável (Foto: Divulgação)

Já o Salvador Shopping e o Salvador Norte escolheram o tema “Toy Story” para apresentação natalina neste ano. As decorações poderão ser visitadas no início do mês de novembro. A data de estreia, valor investido e empregos gerados não foram informados pelos shoppings.

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro