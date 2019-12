Com bombas de gás, PM retira famílias que ocupavam antigo Hospital Couto Maia

Cerca de 100 famílias que ocupavam a 21 dias a antiga sede do Hospital Couto Maia, no bairro de Monte Serrat, em Salvador, foram retiradas do local na manhã desta sexta-feira (20) pela Polícia Militar. "Despejaram a gente. Pegaram todos no sono. Foi muito rápido. Colocaram gás lacrimogêneo. Estão querendo levar uma parte de nossas coisas para um galpão", relatou um dos moradores da ocupação ao CORREIO.

O prédio do antigo Couto Maia, onde funcionará o primeiro hospital de Cuidados Paliativos da Bahia, estava ocupado desde o dia 30 de novembro.

Em nota, o Governo do Estado informou que desde o dia do início da ocupação 'negociava a saída dessas pessoas do prédio público, que armazena cerca de R$ 25 milhões em equipamentos e materiais cirúrgicos utilizados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) para realização dos Mutirões de Cirurgias'.

O prédio do antigo Couto Maia está em processo licitatório para reforma e adaptações para implantação do Hospital Estadual de Cuidados Paliativos.

Dentre as famílias que estavam no local, segundo o governo do estado informou em nota, 25 são beneficiadas com o Aluguel Social, custeado pelo próprio governo. "Elas aguardam, dentro do prazo de entrega ainda vigente, as suas unidades habitacionais, asseguradas durante o processo de negociação pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur). Assistentes sociais desta secretaria realizaram o levantamento situacional das demais famílias, acompanhados pelas lideranças do movimento, a fim de possibilitar a inclusão delas no Cadastro Estadual da Casa da Gente", destacou o governo.

Na nota, o governo informou que a desocupação foi 'uma ação pacífica com apoio da Polícia Militar da Bahia', mas não informou sobre a queixa dos moradores de que houve uso de bombas de gás lacrimogêneo.