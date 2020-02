Com braço robótico, Léo Santana promove quebradeira e leva público à loucura

Um verdadeiro gigante, na altura e como cantor, Léo Santana caprichou no visual para desfilar nesta sexta-feira (21), no circuito Barra-Ondina. Vestido com uma roupa futurista e com detalhes semelhantes a um robô, ele passou como um furacão pela orla de Salvador.

Com o mote Gigante do Amor, ele se apresentou com uma roupa preta e um braço metálico, com detalhes em vermelho. A música que enlouqueceu a galera foi Contatinho, que concorre nos concursos de melhor música da folia, mas outros sucessos como Toma que toma, Quebradeira e Dono da Zorra Toda deixaram os foliões empolgados.

No repertório, Léo também cantou sucessos como Crush Blogueirinha e Santinha.

