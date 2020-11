Com Brasileiro e Sula, Mano já usou todo elenco disponível no Bahia

Aos poucos, o Bahia vai se reerguendo na temporada. As três vitórias consecutivas que a equipe conseguiu no Campeonato Brasileiro alçaram o Esquadrão da luta nas colocações que beiram a zona de rebaixamento para a parte de cima da tabela. Com 28 pontos, o tricolor se mantém firme na nona colocação da Série A e conseguiu abrir seis pontos do Z4. Gordura importante para quem tem uma decisão nos próximos dias.

Na próxima terça-feira, o time recebe o Unión de Santa Fe, da Argentina, às 19h15, na Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O torneio internacional é tratado como prioridade pelo clube, que sonha em conquistar um título internacional, e é ainda o caminho mais curto para chegar à Libertadores.

Por isso, não vai ser nenhuma surpresa se Mano Menezes optar por fazer algumas mudanças no time do Bahia que enfrenta o Red Bull Bragantino, nesta sexta-feira, às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, em novo confronto fora de casa pelo Brasileirão.

Desde que chegou ao Bahia, Mano tem rodado o elenco na tentativa de minimizar os prejuízos causados pela quantidade de jogos e o curto espaço de tempo para treinos e recuperação física. Diante do Coritiba, por exemplo, Anderson Martins foi escalado no lugar de Juninho, rodízio que tem se tornando constante na defesa.

Entre os 32 jogadores que fazem parte do elenco do Bahia, Mano não utilizou somente dois. O lateral João Pedro, que se recupera de cirurgia no joelho, e o colombiano Juan Pablo Ramírez, recém-contratado e que foi regularizado ontem. Todos os outros entram em campo pelo menos uma vez sob o comando do treinador.

A ideia do comandante é poder contar com todos os jogadores quando Sul-Americana e Brasileirão se afunilarem. O que vai acontecer agora. Diante do Bragantino, por exemplo, o Esquadrão vai ter duas mudanças certas. O volante Ronaldo e o meia Daniel receberam o terceiro cartão amarelo no triunfo de 2x1 sobre o Coritiba e vão desfalcar o tricolor.

Para a vaga de Daniel, Mano tem Rodriguinho como substituto natural. Já para o lugar de Ronaldo, o mais cotado para atuar é Edson, já que Elias está tratando de um problema muscular na coxa. Ramon e Elton correm por fora.

“Queria que Daniel tomasse o terceiro amarelo para não ficar com tantos jogadores pendurados. Então, naturalmente, vamos zerando e tentando não deixar um risco tão grande, para não perder tantos jogadores ao mesmo tempo lá na frente e isso significar, em determinado momento, queda de rendimento dentro de uma mesma parte”, explicou Mano Menezes.

Na próxima rodada o time azul, vermelho e branco conta também com o retorno do lateral esquerdo Juninho Capixaba, que cumpriu suspensão perante o Coritiba. Com isso, Matheus Bahia deve voltar a ser opção no banco.

Já para o duelo contra o Unión, na terça, Mano pode ganhar o reforço de Ernando. O zagueiro, que vinha atuando improvisado na lateral direita, já está recuperado da lesão que sofreu na coxa e vem aprimorando a parte física.

Olho no peixe...

Apesar das mudanças que o treinador terá que fazer e a proximidade da partida pela Copa Sul-Americana, o confronto com o Bragantino também é tratado como uma decisão para o Bahia.

Apesar de se encontrar em situação mais confortável na tabela, o grupo sabe que precisa continuar pontuando para afastar o risco de rebaixamento e brigar por outros objetivos na Série A.

A equipe paulista, por exemplo, está na 15ª colocação, com 23 pontos. Uma derrota em no interior de São Paulo diminuiria a distância do rival para o Esquadrão para apenas dois pontos. Por isso, a meta é manter a boa fase e embalar mais um triunfo no Campeonato Brasileiro.