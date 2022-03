Com calendário livre, Bahia inicia intertemporada com foco em treino físico

De volta aos treinos após a eliminação na Copa do Nordeste, o Bahia iniciou nesta terça-feira (22), a intertemporada forçada que a equipe terá pela frente. Como também caiu na primeira fase do Campeonato Baiano, o tricolor só voltará a entrar em campo pela estreia na Série B, em abril.

Nesta terça, os jogadores as atividades estão previstas para acontecer em dois períodos, no CT Evaristo de Macedo. Pela manhã, o foco esteve voltado para o trabalho físico. Os atletas fizeram um treino de força na academia.

Logo depois, o grupo foi para um dos campos do CT e realizou uma atividade de circuitos comandada pelos auxiliares André Luiz, Bruno Lopes e Alexandre Faganello. O técnico Guto Ferreira acompanhou a movimentação do banco de reservas.

Liberados pelo departamento médico, o volante Rezende e os goleiros Danilo Fernandes e Dênis Júnior treinaram normalmente. Eles tiveram a companhia do atacante Vitor Jacaré, primeiro reforço do Bahia para a Série B e que vem trabalhando no clube desde a semana passada.

Por outro lado, o zagueiro fez um treino de transição técnica. Ele está em fase de recuperação de uma pubalgia. O elenco do Bahia volta aos treinos na tarde desta terça-feira.