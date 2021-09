Com campanha de G4 no returno, Vitória tenta sair da zona de rebaixamento

O torcedor do Vitória ainda está longe de poder tranquilizar o coração, maltratado um bocado na primeira metade da Série B do Brasileiro, mas a reação apresentada no começo do segundo turno permite ter a esperança de que o time conseguirá se reabilitar no campeonato. O rubro-negro é dono da terceira melhor campanha do returno, com 77.78% de aproveitamento, o mesmo do CRB, que ganha apenas no critério de gols marcados. O Botafogo aparece no topo do ranking. As equipes alagona e carioca integram o G4 do torneio.

São dois triunfos e um empate acumulados pelo Vitória nesse início do segundo turno. É bem verdade que apenas três rodadas foram completadas, mas o Leão conseguiu sete dos nove pontos disputados. Até então o time ainda não tinha alcançado essa somatória em três confrontos seguidos em nenhum momento do torneio. Depois de vencer o Guarani (1x0) no Barradão, o Vitória empatou com o Náutico (1x1) no estádio dos Aflitos, no Recife, e comemorou o primeiro triunfo como visitante na competição diante do Operário (1x0), em Ponta Grossa, no Paraná.

O Vitória está invicto há seis rodadas, já que havia empatado com Cruzeiro (2x2), CRB (1x1) e Vila Nova (0x0). A última derrota foi há um mês, em 7 de agosto, quando perdeu para o Vasco (1x0), no Barradão. Cinco dos seis jogos da sequência positiva foram disputados sob o comando do técnico Wagner Lopes, que estreou na 18ª rodada e ainda não lamentou nenhuma derrota. Com ele à beira do campo foram dois triunfos e três empates. O aproveitamento do comandante é de 60%.

LONGO CAMINHO

Apesar dos números iniciais serem positivos, Wagner Lopes ainda terá que cortar um dobrado para tirar o Vitória da situação delicada em que se encontra na Série B. Assim como aconteceu nas edições de 2019 e 2020, o rubro-negro luta contra o rebaixamento. Já são sete rodadas seguidas na zona de degola. E esteve nela também em outras cinco. Com 23 pontos, o Leão ocupa a 17ª posição. Londrina, Brasil de Pelotas e Confiança completam o grupo indesejado.

Há chance do Vitória sair do Z4 já na próxima rodada, quando enfrenta o Remo, sexta-feira (10), às 19h, no Barradão. Para isso, precisará vencer o adversário paraense, que é o 12º colocado, com 27 pontos, e torcer por tropeço do Vila Nova, que receberá o Náutico no mesmo dia, no estádio Oba. A equipe goiana tem os mesmos 23 pontos do rubro-negro, porém um triunfo a mais.

Vencer é de extrema importância para deixar a zona incômoda e, consequentemente, reduzir o risco de rebaixamento. Nesse momento, a chance do Vitória cair para a Série C é de 37.6% segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que estuda as probabilidades do futebol brasileiro.