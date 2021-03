Com caras novas, Bahia finaliza preparação para o clássico Ba-Vi

O elenco do Bahia está pronto para o primeiro clássico Ba-Vi da temporada 2021. Na manhã desta sexta-feira (12), o Esquadrão fez o último treino antes da partida deste sábado (13), às 16h, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

Concentrados desde quinta-feira (11), os jogadores iniciaram o dia assistindo um vídeo com informações sobre o Vitória e depois foram para o um dos campos da Cidade Tricolor, onde o técnico Dado Cavalcanti montou o provável time titular e fez os últimos ajustes.

Para o confronto no Barradão, o único desfalque tricolor é o goleiro Matheus Claus, que se recupera de uma lesão na coxa. Por outro lado, o Esquadrão terá duas caras novas.

O volante Pablo e o goleiro Júnior, recém contratado, estão regularizados e foram relacionados para o duelo. Da dupla, Pablo tem chances de começar jogando, já que a única dúvida de Dado Cavalcanti está no meio-campo.

Em seu primeiro clássico como técnico do time principal, Dado pode promover a saída de Daniel do time titular, reforçando o meio-campo com mais um volante. Esse cenário, Ramon, Edson e Pablo disputam uma vaga ao lado de Patrick e Rodriguinho.

Uma provável escalação do Bahia tem: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Ramon (Daniel) e Rodriguinho; Rossi, Gilberto e Gabriel Novaes.

A escalação final só será divulgada minutos antes do início da partida, no estádio Manoel Barradas.