Com celebridades no trio, Ivete Sangalo arrasta multidão no circuito Dodô

Acompanhada de celebridades no seu trio, a cantora baiana Ivete Sangalo se apresenta pela terceira vez no Carnaval de Salvador. Ela deu a largada em mais um dia de 'farra' nesta segunda-feira (24) desfilando pelo bloco Coruja. Sempre engraçada, a cantora soltou mais uma das suas na saída do trio: "Bora, que mamãe vai largar uma madeira que eu tenho até medo".

Em seguida, emendou com a música Não Me Olha Assim, gravada com Tom Kray, o Tomate. No trio, estavam celebridades como o apresentador André Marques, o humorista Carlinhos Maia, a atriz Cris Vianna e a dançarina Lorena Improta. O marido de Ivete, o nutricionista Daniel Cady, e o filho primogênito dela, Marcelo, também estavam a bordo.

CORREIO Folia: confira todas as notícias do Carnaval 2020

Cris participou pela segunda vez do trio de Ivete Sangalo. Depois de acompanhar a tradicional saída do bloco Ilê Aiyê no sábado (22), Cris curtiu o trio de Ivete no domingo (23) e nesta segunda, voltou ao trio da cantora baiana. No trio de Ivete, a atriz dançou bastante a música A Galera.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro