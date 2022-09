Com cinco baixas, Vitória inicia ajustes para jogo contra o ABC

Depois de um dia de folga, o elenco do Vitória se reapresentou na Toca do Leão na manhã desta quarta-feira (7), quando iniciou os ajustes para o jogo contra o ABC. As equipes se enfrentam no sábado (10), às 17h, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela quarta rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro.

No gramado do Barradão, o técnico João Burse comandou um treino tático. Ele usou apenas metade do campo e trabalhou ações ofensivas, a partir da saída de bola. Depois, também aprimorou a marcação alta com objetivo de tomar a redonda no campo adversário.

João Burse não contou com a participação de cinco jogadores. Ficaram de fora da atividade os laterais Iury, Guilherme Lazaroni e Alemão, o zagueiro Marco Antônio e o atacante Rafinha.

Com dor muscular, Alemão foi poupado e fez apenas um trabalho controlado na sala de musculação do clube.

O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni também está com dor muscular. O zagueiro Marco Antônio trata um edema no pé e o atacante Rafinha se recupera de um edema na coxa. Reserva, o lateral direito Iury está com dor no joelho. Os quatro fizeram fisioterapia e passarão por novo tratamento à tarde.

O técnico João Burse ainda comandará dois treinamentos na Toca do Leão, nas manhãs de quinta-feira (8) e sexta-feira (9). A delegação viaja em seguida para Natal.

Com quatro pontos, o Vitória é o terceiro colocado do Grupo C, atrás do líder ABC, dono de sete pontos, e do Figueirense, que soma seis. O Paysandu ainda não pontuou e é o lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso.