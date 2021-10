Com cinco desfalques, Vitória está pronto para enfrentar o Botafogo-PB

Quando o time aplica uma goleada, geralmente o técnico não mexe na escalação, mas Wagner Lopes será obrigado a fazer mudanças no Vitória para o jogo contra o Botafogo-PB, terça-feira (26), às 21h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa. O confronto é válido pela terceira e última fase da pré-Copa do Nordeste.

Titulares no triunfo por 4x0 contra o Brasil de Pelotas na última rodada da Série B do Brasileiro, o zagueiro Wallace e o meia Bruno Oliveira vão desfalcar o rubro-negro. A informação foi publicada inicialmente pelo site Galáticos Online e confirmada pelo CORREIO.

O capitão Wallace será poupado por conta de um desgaste muscular. Thalisson Kelven é o substituto imediato. Já Bruno Oliveira se queixa de dor na coxa esquerda e passará por exame de imagem nesta segunda-feira (25). O volante Fernando Neto e o atacante Caíque Souza foram testados na vaga durante os treinos.

Além deles, o lateral direito Van, que começou entre os reservas, mas entrou no decorrer do jogo contra o Brasil de Pelotas, também está fora, pois está sentindo incômodo no joelho.

Dois centroavantes que não foram utilizados na goleada contra a equipe gaúcha seguem fora da lista de relacionados. Prata da casa, Samuel ainda está acima do peso e continua aprimorando a forma física. Com uma fratura no rosto, Manoel iniciou fase de adaptação a uma máscara facial 3D.

“Vamos observar como ele vai reagir à adaptação para que seja liberado e volte a jogar”, afirmou o cirurgião bucomaxilofacial, Eugênio Leite, que observou toda a movimentação no primeiro treinamento do atacante com o acessório, nesta segunda-feira.

O grupo rubro-negro finalizou a preparação para o jogo contra o Botafogo-PB nesta segunda, com treinamento realizado na Toca do Leão. A delegação viaja à tarde para Recife, de onde segue de ônibus para João Pessoa.

A vaga na Copa do Nordeste 2022 será definida em duas partidas. O duelo de volta está programado para o dia 16 de novembro, às 21h30, no Barradão.

O Vitória deve entrar em campo contra o Botafogo-PB com Lucas Arcanjo, Raul Prata, Mateus Moraes, Thalisson Kelven e Roberto; João Pedro, Fernando Neto (Caíque Souza) e Eduardo; Fabinho, David e Marcinho.