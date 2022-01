Com cinco meses de namoro, Jojo Todynho vai se casar com militar no sábado

Foto: Reprodução

Jojo Todynho vai casar. Os cinco meses que ela viveu ao lado do oficial do Exército, Lucas Souza, foram suficientes para ela dizer sim. A cerimônia está marcada para o próximo sábado, dia 29, em um sítio no Rio de Janeiro, informou o jornal Extra.

Ainda segundo a publicação, ideia inicial era conciliar o casamento com a inauguração da mansão que Jojo, que tem 24 anos, construiu no Rio. Mas a lista de convidados foi aumentando, aumentando, e ela decidiu fazer a celebração ao ar livre e num espaço maior.

A noiva vem priorizando os amigos antigos, conquistados antes da fama, mas alguns famosos, claro, estarão presentes.

Jojo Todynho e Lucas Souza ficaram noivos em dezembro. O romance começou durante a viagem que ela fez a Cancún, no México, em agosto. Na ocasião, ela namorava o carioca Márcio Felipe, com quem terminou em outubro.

O futuro marido de Jojo tem 21 anos, faz faculdade de Engenharia Civil e ingressou nas Forças Armadas em janeiro de 2020, em Curitiba, sua cidade natal.