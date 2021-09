Com Cirino regularizado, Bahia treina de olho no Internacional

O Bahia segue em preparação para o confronto com o Internacional, marcado para o próximo domingo (26). às 16h, no estádio Beira Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta terça-feira (21), o elenco tricolor voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo. O dia começou com um treino físico. Logo depois, os jogadores foram separados em pequenos grupos e participaram de uma movimentação em campo reduzido com foco na troca de passes.

Último reforço integrado ao grupo, o atacante Marcelo Cirino foi regularizado e ganhou condição de estrear pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. O jogador, no entanto, continua aprimorando a forma física e ainda não tem previsão para entrar em campo. Nesta terça-feira, Cirino fez um treino específico na academia.

Outro que segue fora do time é o atacante Rossi. Com uma lesão na coxa, o camisa 7 está em tratamento no departamento médico e dificilmente será liberado para enfrentar o Internacional.

Por outro lado, o goleiro Danilo Fernandes voltou a treinar normalmente. Ele está recuperado da fratura na costela e trabalhou com o restante dos jogadores na Cidade Tricolor.

Com 23 pontos, o Bahia está na 15ª colocação do Brasileirão, a um ponto da zona de rebaixamento.