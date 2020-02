Com comando da La Fúria, Trio Skol Pagodão puxará pipoca todos os dias de Carnaval

Quem passou pela Barra no final da tarde desta quarta-feira (12) pôde escutar os primeiros sinais do Carnaval. Nesse caso, o que ecoava pela região era o ritmo dançante do pagode. A quebradeira entregava a novidade da folia momesca de 2020: o trio Skol Pagodão, que vai sair no Circuito Dodô (Barra-Ondina), sem cordas, entre a quinta e a terça-feira da festa popular.

Uma das ações da Skol para o Carnaval, o trio elétrico será comandado pelo cantor Bruno Magnata, da banda La Fúria. A atração foi anunciada nesta quinta em coletiva de imprensa dentro do trio. Para animar o folião pipoca, o grupo conhecido pelas músicas inspiradas em memes vão receber convidados todos os dias.

A grade ainda vai ser divulgada, mas Magnata soltou um spoiler ao contar que MC Kekel e Ed City foram convidados para integrar a lista dos artistas que vão marcar presença no trio da Skol. A Dama do Pagode também informou que vai puxar o trio com a banda La Fúria em uma das datas.

O cantor da La Fúria contou que é uma emoção ser responsável por puxar um trio de pagode para a pipoca neste Carnaval.

“O Carnaval está voltando à tradição, desde o ano passado tem uma mudança na festa com mais diversão. Acho esse movimento bacana porque as pessoas curtem mais a vontade e tem a mistura gostosa característica de Salvador”, disse Magnata sobre o fortalecimento do Carnaval pipoca.

O Pagode foi o ritmo escolhido para dar o nome e o som ao trio por ser a cara da Bahia, disse Felipe Balota, gerente regional de marketing da Ambev. “O pagodão é uma realidade muito verdadeira da Bahia”, comentou.

Para a Dama do Pagode, o trio permite que artistas de Salvador apresentem sua arte em solo soteropolitano. “Todas as bandas de pagode de Salvador deveriam estar no Carnaval porque a cidade gosta do pagode. É importante dar oportunidade para a nossa cultura, não só trazer quem vem de fora”, ressaltou.

O cantor Lincon Sena, da banda Duas Medidas, acredita que o pagode vive um grande momento. Nesse cenário, ele ressalta ações como a da Skol que são capazes de fortalecer o movimento ao permitir que os artistas do movimento se unam cada vez mais.

Folia para todos

A ideia do Trio Skol Pagodão é democratizar a folia momesca e homenagear o trio elétrico, que completa 70 anos em 2020. O gerente regional de marketing da Ambev, Harry Racz, ressaltou que a cervejaria preza pela leveza e a inclusão, então, não faria sentido não dar mais acesso à festa. “A gente começou esse movimento de democratização em 2017, com o Palco Skol e esse ano resolvemos inovar ainda mais a experiência do folião”, afirmou.

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, concorda com a visão da Skol. Para ele, o diferencial do Carnaval da capital baiana é justamente a união de pessoas diferentes em prol da folia.

“A essência da folia de Salvador é essa mistura e o pagode tem um espaço importante nisso”, comentou o presidente da Saltur.

Além de botar o bloco sem cordas na rua, a Skol vai abrir o Trio Skol Pagodão para visitação. Os curiosos sobre os bastidores da folião poderão entrar no trio, que está estacionado ao lado do Farol da Barra. As visitas começam nesta quinta (13) e se estendem até o próximo sábado (15), sempre das 13h às 18h30. É possível garantir a entrada no Sympla ou apenas chegar na Barra e esperar na fila para entrar no trio. A atração é gratuita e restrita para maiores de 18 anos.

De acordo com Racz, a Skol quer permitir que o folião tenha uma experiência mais completa do carnaval. Por isso, a marca também vai permitir que quatro foliões morem dentro da Casa Skol, um trio elétrico parado no circuito Barra/Ondina. Os sortudos serão escolhidos em uma ação ação promovida pela Skol em suas redes sociais a partir desta quarta.

* Com orientaçãodo chefe de reportagem Perla Ribeiro

