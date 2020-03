Com concursos adiados, especialistas sugerem rotina de estudos

Ordem dos Advogados do Brasil, Tribunal de Justiça da Bahia, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para agente censitário e recenseador, Marinha... Nessa última semana, diversos concursos e processos seletivos suspenderam as datas de realização de provas em atendimento ao período de quarentena para barrar o avanço da covid-19.

Enquanto a normalidade não volta, os estudantes podem aproveitar o período para incrementar os estudos de modo mais tranquilo. Apesar dos cursos preparatórios terem suspendido suas aulas presenciais, muitos desses cursos disponibilizaram gratuitamente aulas e material didático. Plataformas diversas, como Amazon e a Fundação Getúlio Vargas abriram o acesso à livros e cursos, possibilitando usar o período de modo mais produtivo.

O professor de curso preparatório e advogado Jerônimo Bezerra chama atenção para que o candidato mantenha, nesse período, um contato constante com o edital ou os editais base da preparação, garantindo uma rotina de estudos, mesmo que de forma reduzida ou adaptada.

“Nesse momento em que as rotinas foram quebradas e as vidas estão tão afetadas nesse cenário de incertezas, é fundamental que o candidato não descuide do estudo e busque manter o equilíbrio emocional para que essa quarentena não ainda mais prejuízos, além daqueles inevitáveis”, orienta o professor.

Ele salienta que a rotina de estudos e o tempo dedicado vai depender das disponibilidades individuais, mas o fundamental é manter a constância, sem esquecer de outros fatores que auxiliam a preparação e que dizem respeito a um bom condicionamento físico e a saúde mental. “Não importa se será meia hora ou dois turnos voltados à preparação, o importante é que o estudante transforme esse preparo numa rotina, com foco voltado totalmente para os conteúdo”, diz.

O professor lembra ainda que as dificuldades em determinas áreas não deve paralisar o candidato. “É justamente sobre elas que o candidato deve concentrar seus esforços de compreensão, evitando estudar apenas as disciplinas que tem mais afinidade”, completa.

Ele lembra que os estudantes, geralmente, possuem níveis diferentes de preparo e que precisam concentrar seus esforços nesse sentido. “Os que começaram há pouco tempo, devem se esforçar para compreender as disciplinas básicas. Os que estão no intermediário, por já dominar as questões mais básicas, devem concentrar os esforços nas especificidades da sua área. Os avançados, que já pontuam em outras seleções, precisam se debruçar sobre aqueles aspectos onde estão concentradas suas dificuldades”, ensina.

Confira algumas alternativas gratuitas e on line para aprender durante a quarentena:

https://www.amazon.com.br/s?k=scielo

https://play.veduca.org/

https://www.edx.org/school/harvardx

https://www.youtube.com/user/ProENEMOficial

https://blog.grancursosonline.com.br/coronavirus-curso-gratuito-para-concursos/

https://www.estrategiaconcursos.com.br/gratis/aulas-ao-vivo-aob/

https://avaacademico.ufrb.edu.br/

https://www.cers.com.br/cursos/concursos-publicos/cursos-gratuitos-cp

https://www.unasus.gov.br/