Com coronavírus, MC Dumel está sedado e entubado em UTI do Couto Maia

Diagnosticado com o novo coronavírus, Diego Albert Silveira Santos, o MC Dumel, está sedado e entubado na UTI do Hospital Couto Maia, em Salvador. O artista, de 28 anos, e a esposa, Andreza Bacellar, de 22, apresentaram os primeiros sinais da covid-19 após uma viagem de trabalho para o Rio de Janeiro. O resultado do exame de Andreza ainda não foi divulgado.

Os dois tiveram sintomas de gripe e febre alta e ficaram em isolamento em casa. Porém, após cinco dias, na quinta-feira (9), o quadro do músico piorou e ele começou a ter forte falta de ar. Foi levado ao Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas. Na sexta-feira (10), foi transferido à UTI da unidade e, no mesmo dia, encaminhado ao Couto Maia.

Segundo contou Andreza ao F5, o funkeiro não tem doença preexistente, como hipertensão ou diabetes. Ela está internada no mesmo hospital que o marido, carioca radicado na Bahia.