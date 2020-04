Com coronavírus, primeiro-ministro britânico deixa a UTI

Três dias depois de ser internado com sintomas do novo coronavírus, Boris Johnson deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) nesta quinta-feira (9). O primeiro-ministro do Reino Unido, de 55 anos, seguirá no hospital, em Londres, para tratar a covid-19.

Em um comunicado, o governo britânico disse que ele seguirá sob observação "nesta fase inicial de recuperação", mas que Johnson "está em boa forma". Na última quarta-feira (8), o premiê já tinha apresentado melhora e o ministro de Estado, Dominic Raab, comentou que ele já interagia com a equipe médica.

Boris Johnson recebeu o diagnóstico da covid-19 em 27 de março. Oito dias depois, no domingo (5), deu entrada no hospital St. Thomas, em Londres, com febre e tosse recorrentes. Por precaução, no dia seguinte, foi internado na UTI. Noiva do premiê e grávida de seis meses do primeiro filho do casal, Carrie Symonds está impedida de ver o companheiro na unidade de saúde.

Por enquanto, é Raab quem tem comandado o governo. Ele disse que os ministros receberam ordens diretas de Johnson, mas não se sabe o que acontecerá se decisões cruciais precisarem ser tomadas.