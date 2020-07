Com covid-19, Elsimar Coutinho continua sedado em UTI de hospital

O médico Elsimar Coutinho, 90 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança. Segundo boletim divulgado pela unidade nesta sexta-feira (24), ele continua sob ventilação artificial, sedado e fazendo hemodiálise. Coutinho está com Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pela covid-19. Ele está internado desde a segunda.

Segundo o boletim, Coutinho continua apresentando disfunção circulatória, pulmonal e renal. "O quadro clínico do paciente permanece grave e ressaltamos que todos os recursos disponíveis estão sendo oferecidos", diz o boletim.

O médico é referência mundial no campo da reprodução humana. Ele se formou em farmácia e depois medicina pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Em seguida, fez pós-graduação em endocrinologia na Universidade de Sorbonne, em Paris, França, e no Instituto Rockfeller, em Nova York, EUA. Ficou conhecido como defensor dos benefícios da supressão da menstruação para mulheres, que observou pela primeira vez nos anos 60, quando era pesquisados da Ufba.

Leia o boletim completo:

O Hospital Aliança informa que o paciente Elsimar Metzker Coutinho permanece internado na UTI do Hospital Aliança desde a segunda-feira (20/07) em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda Grave pela COVID- 19. O paciente continua sob ventilação artificial, com estratégia protetora pulmonar, sedado e mantido em terapia de substituição renal, com hemodiálise. Apresenta disfunção circulatória, pulmonar e renal.

O médico assistente é o infectologista, Dr. Roberto Badaró, do corpo clínico externo do Hospital.

O quadro clínico do paciente permanece grave e ressaltamos que todos os recursos disponíveis estão sendo oferecidos.