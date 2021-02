Com covid-19, secretário estadual de saúde, Fábio Vilas-Boas, é internado em Salvador

Infectado com coronavírus, o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, foi internado, na noite desta sexta (19), em um leito clínico do Hospital Aliança, em Salvador.



A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, através das redes sociais. De acordo com o comunicado, o quadro clínico é estável, porém apresenta dessaturação de oxigênio.

A dessaturação do oxigênio é um parâmetro de monitorização que qualifica o desempenho do paciente e contribui para dimensionar o grau de comprometimento da doença no esforço físico.



NOTA À IMPRENSA



O secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, foi internado na noite desta sexta-feira (19), em um leito clínico do Hospital Aliança, na capital baiana. O quadro clínico é estável, porém apresenta dessaturação de oxigênio. — Saúde Bahia (@saudegovba) February 19, 2021

Mais cedo, secretário postou em suas redes sociais; Exames de quinta (18) apontavam 25% de comprometimento dos pulmões

Na quinta-feira (18), o secretário postou nas redes sociais o resultado de sua tomografia de tórax. O exame apontou 25% do pulmão comprometido. Na ocasião, seu quadro era classificado como "doença leve".Mais cedo, o secretário havia postado em sua conta no instagram. “Ainda com febre, dor de cabeça, sem olfato. Melhora com novalgina. Tomo bastante água de coco. Dizem que mais 48-72h vai melhorar. Obrigado pelas mensagens.”