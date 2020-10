Com custo de R$ 2 milhões, contenção de encosta é entregue em Praia Grande

Uma contenção de encosta na Rua do Voltz, em Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário, foi entregue nesta terça-feira (6) pelo governador Rui Costa. No total, a obra teve investimento de R$ 2 milhões.

"Aqui nós estamos entregando mais de dez mil metros quadrados de encosta. Esse investimento acontece para viabilizar e proteger a vida das pessoas. É claro que ainda existem lugares que não têm a mínima infraestrutura pra sobrevivência das pessoas que precisam ser retiradas. Mas vamos seguindo realizando ações que possam ajudar as pessoas da melhor maneira possível", afirmou Rui.

O governador destacou que a obra dá tranquilidade para os moradores da região. "São muitos habitantes que precisavam dessa melhoria e que foi feita para proteger a vida das pessoas que antes corriam risco de deslizamento e, agora, podem dormir tranquilas".

Rui disse que houve uma paralisação de recursos federais para área habitacional. "A gente lamenta que o investimento do governo federal tenha parado com o investimento em programa habitacional, o que freia um pouco o trabalho de oferecer para a população melhores condições de moradia. Porque existem locais que podem ter investimentos de reforma e tem outras situações que o que precisa ser feito é um trabalho de retirada e condução pra habitações em boas condições", disse.

Ele reconheceu que a pandemia de covid-19 traz um momento difícil. "As finanças estão atravessando um momento de crise, mas estamos restabelecendo as nossas prioridades e os novos fluxos para continuar atendendo as maiores necessidades da população".

O trabalho na encosta foi coordenado pela Conder, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur). O órgão realiza estabilização de encostas em 109 áreas de Salvador e três em Candeias, na Região Metropolitana, dentro do Programa de Prevenção de Desastres Naturais do Governo do Estado. Até agora, 63 já foram concluídas, com recursos de R$108,5 milhões.