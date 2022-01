Com David e Alemão, Vitória fecha preparação para pegar o Jacuipense

O Vitória está pronto para enfrentar o Jacuipense, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Nesta sexta-feira (28), o técnico Dado Cavalcanti finalizou a preparação para o jogo, que acontece neste sábado (29), às 16h. O duelo está marcado para o Barradão, mas o time do interior é quem será o mandante.

Para a partida, o treinador poderá contar com David e Alemão. Os dois participaram normalmente do treino realizado na Toca do Leão, e estão entre os 23 relacionados.

É a primeira vez que o atacante, cria da base rubro-negra, aparece na lista. Na primeira rodada, ele ficou de fora por covid-19. Em seguida, por imbróglio referente à negociação com o Metalist, da Ucrânia. Dado, aliás, comemorou a presença de David entre os relacionados, mas já antecipou: ele não será um dos titulares.

"Será a primeira vez que terei o David à disposição. Ele vai fazer parte do banco de reservas", adiantou o técnico.

"Além de ter perdido um tempo precioso na preparação com covid-19, inicialmente, depois de um imbróglio que todos sabem que aconteceu, o David passou uns 3 ou 4 dias treinando separado, não separado no clube, mas com profissional que foi contratado por ele. Perdeu um pouco de especificidade de treino de bola, treino do jogo, com seus companheiros. Então, primeiro eu vibro e comemoro pela presença dele, sei que ele vai dar o melhor dele, os 100% que todos estão acostumados e, com um pouco mais de tempo, lá na frente, com um pouquinho de paciência, vamos esperar que as coisas aconteçam", completou.

Já o lateral-direito Alemão, que foi titular na primeira rodada, voltou a virar opção após se recuperar de dores musculares. O jogador disputa posição com Iury, que começou o jogo contra o Barcelona de Ilhéus e deu a assistência para Eduardo marcar o gol da vitória. A tendência é que Alemão também inicie no banco de reservas.

Nesta sexta-feira (28), Dado Cavalcanti apresentou um vídeo sobre o adversário e, em seguida, os jogadores foram para campo, onde fizeram um trabalho tático posicional. Depois, o comandante promoveu um coletivo, para ajustes táticos e correções dos movimentos dos setores. No fim, os atletas treinaram cobranças de faltas e bola parada.