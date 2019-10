A atriz Bruna Linzmeyer usou seu perfil no Instagram para anunciar o fim do seu namoro com a artista plástica Priscila Fiszman. Ela fez uma declação fofa para a ex. Elas ficaram juntas por três anos.

"Docinho, o que chamamos de namoro acabou, mas o carinho que tenho por esses três primeiros anos da nossa história é imenso", escreveu.

Priscila também retribuiu o carinho da ex. "Obrigada e parabéns por 3 lindos anos da nossa relação de amor e troca. Adoro mudar e te acompanhar mudando",escreveu.