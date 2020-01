Com decoração repleta de armas, mulher de Eduardo Bolsonaro mostra apartamento

A esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro, Heloísa Wolf Bolsonaro, resolveu mostrar o apartamento onde o casal vive em Brasília. Em alguns vídeos postados no Instagram, a nora de Jair revelou alguns detalhes da decoração do local.

"Este é um novo quadro: intimidade. Estou brincando. Vou mostrar para vocês como está ficando o nosso apartamento aqui em Brasília. Ainda não é definitivo", anunciou ela.

A psicóloga também comentou como foi a mudança do Rio de Janeiro para a capital, mostrou quadros, itens de viagens trazidos pelo casal, livros e compartilhou com os seguidores as reformas que ainda pretende fazer no apartamento.

Na sala, há dois quadros do presidente Jair Bolsonaro e um de Eduardo, livros de viagem e sobre a posse de Bolsonaro. Ela também compartilhou um hobby: "fazer castiçais com garrafas de vinhos abertas em momentos especiais".

Na decoração, chama atenção os itens que fazem referência às armas, como o quadro logo na entrada da casa, onde se lê "Don't Like Guns? Don't buy one! There, now wasn't that easy?" (em português, "Não gosta de armas? Não compre uma! Viu, não foi fácli?").

Em outro canto da sala, há uma decoração com duas armas e a frase: "We don't call 911", em português, "Nós não chamamos o 911", em referência ao número do serviço de emergência norte-americano.

No final de 2019, Heloísa gerou polêmica ao afirmar que "passava perrengue" com o salário de deputado federal de Eduardo (ele recebe R$ 33.763 por mês, além de auxílio-moradia e verba extra de mais R$ 30 mil para outras despesas).

"Não nos falta nada, a vida é muito boa com a gente. A gente consegue fazer viagens nas férias e jantar bem com os amigos? Não estou reclamando, só quero que vocês entendam que não é esse luxo. A gente não fica andando de iate e barco à toa, de jatinho, de primeira classe? a gente passa muito perrengue também. Quando a gente vai pros Estados Unidos, economiza. A gente foi pro Havaí, mas nosso almoço era US$ 2 ou US$ 3, no mercadinho? ficava até mais magrinha, maravilha", declarou Heloísa na época.