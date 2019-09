Com defesa em evolução, Vitória encara o melhor ataque da Série B

O Vitória terá uma missão difícil no domingo (29), às 16h, contra o Bragantino, fora de casa. Sem balançar a rede rival há três jogos, o Leão encarará não só o líder da Série B, como o dono da melhor defesa e do melhor ataque.

O primeiro quesito preocupa bastante, já que o rubro-negro está em terceiro na lista dos times que mais tomaram gols no campeonato. Para se ter ideia dos números, ao longo destas 24 rodadas, o clube baiano sofreu 30 gols, contra 14 do time do interior de São Paulo.

Porém, há uma esperança ao Vitória: cada vez mais, o time vem melhorando essa estatística. Nos últimos 10 duelos, por exemplo, levou apenas quatro gols. O próprio Bragantino foi furado mais, seis vezes. Se olhar para as 10 primeiras rodadas, o resultado é impressionante: a defesa rubro-negra viu sua rede ser balançada cinco vezes mais que as 10 passadas - foram 20 gols sofridos na época. Era, com folga, a pior defesa.

Para seguir com a ascensão do seu sistema defensivo mesmo diante do adversário mais letal, o Vitória pode entrar em campo com três zagueiros. O técnico Geninho já montou, em outras equipes, times com este esquema tático. O lateral-esquerdo Capa aprova a ideia.

“Até então, não comentou [sobre ter três zagueiros], mas já joguei com ele assim. Para mim, particularmente, é muito bom, porque dá mais liberdade para atacar e menos responsabilidade para defender. Acho que nosso grupo está bem preparado para qualquer esquema tático que ele colocar em campo”, garantiu o jogador.

Na partida passada, contra o Atlético-GO, o Leão não tomou gols – o resultado foi 0x0. Estreante com a camisa rubro-negra na ocasião, o zagueiro Dedé foi considerado uma arma no duelo, por anular as bolas aéreas do rival. E, agora, planeja repetir o feito diante do Bragantino. Com um detalhe: quer dar o troco no oponente.

“A gente sabe que o jogo vai ser difícil fora de casa. Mas, da mesma forma que eles vieram aqui e ganharam, a gente pode muito bem chegar lá e ganhar”, disse. Na partida disputada pelo primeiro turno, no Barradão, o clube paulista venceu por 2x0.

Ataque

Além de ter a melhor defesa, o Bragantino tem o ataque mais letal: ao todo, fez 40 gols. O número é, exatamente, o dobro da quantidade de vezes que o Vitória balançou a rede adversária (20). Por isso, além de ter cuidado com sua meta, o clube também está de olho em melhorar o rendimento lá na frente.

Em um comparativo com as 10 primeiras partidas na Série B 2019, o Leão marcou 10 vezes – ou seja, uma média de 1 gol por jogo. Pelos últimos 10 confrontos, o número caiu: marcou seis vezes, em uma média de 0,6 gols por duelo. Já o Bragantino, da 15ª até a 24ª rodada, fez 21 gols – um a mais que o Vitória em todo o campeonato.

“A gente tem que ter um jogo bastante consistente. Professor Geninho vem passado o modo dele jogar para a gente fazer uma bela partida lá, neutralizar eles da melhor maneira possível e também impor nosso ritmo de jogo para tentar sair com os três pontos”, afirmou Capa.

O Vitória tem 25 pontos, mesma pontuação do Vila Nova, que abre o Z4. Por isso, sair com o triunfo no fim de semana poderia ajudar bastante o time a não entrar na zona. O Bragantino, por outro lado, tem 48 pontos e vem de duas vitórias seguidas.