Com desfalque de última hora, Bahia encara o São Paulo no Morumbi

O Bahia vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Juventude por 1x0 na quarta-feira, o Esquadrão alcançou o seu melhor início nas dez primeiras rodadas da Série A por pontos corridos. Agora, o time parte para as últimas nove rodadas do primeiro turno a fim de se consolidar na parte de cima da tabela. E com o astral lá em cima, tenta dar mais um passo rumo ao objetivo neste sábado (10). A partir das 19h, mede forças com o São Paulo, no estádio do Morumbi, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

O Bahia inicia a rodada na sexta colocação e pode terminar até no terceiro lugar em caso de vitória. O retrospecto da equipe como visitante é bom. Dos 17 pontos somados, sete foram conquistados longe de Salvador. Um aproveitamento de 58,3%, que conta com triunfos sobre Ceará e Chapecoense e empate por 3x3 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. A única derrota fora de casa foi para o Palmeiras.

Além da boa fase como visitante, o Esquadrão pode aproveitar também o momento vivido pelo adversário, que iniciou mal a Série A. O primeiro triunfo do São Paulo foi conquistado apenas na rodada passada, 2x0 sobre o Internacional, em Porto Alegre. Como mandante, o time paulista ainda não venceu na competição. Soma quatro empates e uma derrota .

Em campo, Dado Cavalcanti vai ser obrigado a mexer no time. Titular absoluto, o meia Daniel recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Juventude e está fora de combate. Sem um jogador com as mesmas características de armação, o meio de campo terá que mudar a sua estrutura, seja no aspecto tático ou no técnico.

Como Jonas parece ter se consolidado no time titular após começar jogando as duas últimas partidas, o mais cotado para ficar com a vaga é Patrick. Assim, além de maior poder de marcação, a equipe não perde tanto em capacidade de passe. Outros que disputa a posição é o volante Matheus Galdezani. Lucas Araújo, Edson e Pablo também são opções.

O zagueiro Juninho também ficou fora da lista de relacionados, e este tudo indica que de maneira definitiva. Com proposta do Midtjylland, da Dinamarca, ele não embarcou para São Paulo. Um dos últimos contratados pelo clube, o zagueiro Ligger deve estrear. Além dele, Dado conta com Lucas Fonseca e Gustavo Henrique para jogar ao lado de Luiz Otávio. O argentino Conti se recupera de contusão.

A maior novidade, no entanto, vai ficar no banco de reservas. Anunciado oficialmente, o goleiro Danilo Fernandes embarcou com a delegação para a capital paulista.

Do outro lado, o São Paulo tem desfalques de sobra. Integrado à seleção brasileira olímpica, Daniel Alves está fora do confronto. Além dele, o zagueiro Bruno Alves está suspenso, e os meias Rigoni e William e o também defensor Miranda estão machucados.

O atacante Eder reclamou de dor muscular e virou dúvida. Por outro lado, o meia Gabriel Sara está recuperado de lesão e volta a ficar à disposição de Hernán Crespo.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Ligger e Matheus Bahia; Jonas, Patrick (Galdezani) e Thaciano; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

São Paulo: Tiago Volpi, Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Rojas e Vitor Bueno.