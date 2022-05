Com desfalque no meio, Bahia faz treino tático antes de pegar o Tombense 

Em ritmo de preparação para enfrentar o Tombense, na próxima sexta-feira (27), em Muriaé, pela Série B, o Bahia voltou aos treinos na manhã desta terça-feira (24).

No campo, o técnico Guto Ferreira comandou um treino tático e começou a montar o time que enfrenta o time mineiro. Para o duelo, o Esquadrão tem uma ausência importante. O volante Rezende recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

Para o setor, as principais opções são Emerson Santos e Lucas Falcão. Por outro lado, o meia Daniel volta ao time depois de ter ficado de fora no triunfo sobre a Ponte Preta.

Em recuperação de lesões, os atacantes Raí e Rodallega ficaram no campo 2, junto com outros atletas, onde participaram de uma atividade com bola comandada pelo preparador Vitor Gonçalves.

Nesta quarta-feira (25), a delegação do Bahia embarca para o Rio de Janeiro. De lá, o time segue de ônibus até a cidade de Muriaé, em Minais Gerais. Na quinta-feira (26), a equipe encerra a preparação.