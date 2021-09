Com desfalques e retornos, Vitória inicia preparação para pegar o Coritiba

O elenco do Vitória se reapresentou na manhã deste domingo (19) e iniciou a preparação para o próximo duelo da Série B, contra o Coritiba. Após empatar sem gols diante do Brusque, o time retornou no sábado (18) de Santa Catarina e foi liberado após o desembarque.

No retorno à Toca do Leão, o técnico Wagner Lopes reuniu todos os jogadores e comandou um trabalho posicional. Na sequência, os atletas titulares foram encaminhados para a academia de musculação, e iniciaram um treino regenerativo.

Os reservas permaneceram em campo e participaram de atividade promovida pelo treinador. Wagner dividiu o grupo em dois times, e comandou um tático para construção de jogadas de ataque. O trabalho teve a participação dos jogadores que estavam na transição, com exceção dos meias Sérgio Mota, que fez um treino à parte, e Gabriel Santiago.

Nesta segunda-feira (20), o Vitória terá mais um dia de preparação para encarar o Coritiba. O jogo está marcado para quarta-feira (22), às 19h, no Barradão. Para a partida, o rubro-negro terá dois desfalques importantes:o atacante Samuel, artilheiro do Vitória na temporada, e o volante Pablo vão cumprir suspensão automática, pelo terceiro cartão amarelo.

Após o duelo contra o Brusque, Wagner Lopes avaliou as ausências. Para o treinador, a briga por uma vaga no meio de campo é mais acirrada.

"Nós temos a opção do Eron para centralizar, o [Samuel] Granada, que a gente ainda não conseguiu oportunizar. Na vaga de Pablo, a gente tem uma briga maior. Rend está se condicionando, João Pedro vem treinando bem. Nós temos outras opções. O Bispo também está treinando. A gente vai voltar para casa, pensar bem, estudar e ver bem o que a gente vai montar de estratégia para substituí-los", disse.

Apesar dos dois desfalques, o Vitória também terá reforços para encarar o Coritiba. Os zagueiros Wallace e Matheus Morais estão aptos, após cumprirem suspensão contra o Brusque. O Coxa é o líder da Série B, com 48 pontos, enquanto o Leão figura na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 24.