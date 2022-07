Com desfalques, Enderson começa a montar time do Bahia que pega o Náutico

Em preparação para o confronto com o Náutico, nesta sexta-feira (29), às 19h, na Fonte Nova, o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta quarta-feira (27). No CT Evaristo de Macedo, o técnico Enderson Moreira começou a montar o time que encara o Timbu.

Depois de uma conversa com os jogadores no auditório, os atletas foram para o campo. O treinador comandou uma atividade com foco nas jogadas laterais, cruzamentos e finalizações.

Logo depois, o comandante tricolor dividiu o grupo em dois times de dez jogadores e fez um trabalho tático. Enderson parou o treino em alguns momentos para passar orientações.

O treinador tem pelo menos três desfalques para montar o Bahia. Machucados, o volante Patrick e o meia-atacante Marco Antônio ficaram em tratamento no departamento médico. O meia Lucas Mugni, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também está fora da partida.

Por outro lado, o Esquadrão tem o retorno do zagueiro Ignácio. Ele está à disposição após cumprir suspensão. Recém contratado, o também zagueiro Gabriel Noga depende da regularização para poder entrar em campo.