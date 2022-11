Com desfile de personagens, Papai Noel chega no Salvador Norte Shopping

O Papai Noel emocionou crianças e adultos em sua chegada, na noite desta quarta-feira (09), no Salvador Norte Shopping. Com o tema "Toy Story", o evento contou com desfiles de personagens e apresentação musical. Às 19h, um grupo de bailarinos com coreografia temática se apresentou na Praça de Eventos (piso L1) anunciando a chegada do Papai Noel. Uma chuva de balões ao final fez a alegria de todos.

Entre os mais ansiosos, dez crianças do Lar da Criança (Vila Laura), instituição social que abriga crianças e adolescentes, entre 0 a 17 anos foram convidadas pelo shopping para viverem este momento especial. “Esse é um momento muito especial para eles, alguns nunca estiveram em um shopping e estão tendo a oportunidade de ver Papai Noel, de perto, pela primeira vez”, disse Iraci Coimbra, diretora da instituição. Depois da chegada, elas foram até a “Fábrica de Brinquedos”, espaço onde o Papai Noel recebe e tira foto com os pequenos.

“A cada ano, procuramos fazer um evento diferente que faça brilhar o olho de pessoas de todas as idades. E o evento de hoje teve uma emoção a mais por ser realizado no dia que o Salvador Norte completa 12 anos”, diz Gabriela Simões, gerente de marketing do shopping.

O Natal do Salvador Norte está aberto até 31/12, no horário de funcionamento do shopping: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h. Já o Papai Noel recebe as crianças de quinta a domingo, até 08/12 e todos os dias a partir de 09/12, das 13h às 20h.

Circuito inédito

Além do Salvador Norte, o Salvador Shopping também tem como tema de seu Natal a série de filmes da Disney. Numa ação inédita, os shoppings propõem que crianças e adultos realizem um circuito, conhecendo as decorações, que são complementares, em uma imersão na fantasia de Andy, Woody, Buzz Lightyear, Aliens e seus amigos.



Os clientes que visitarem as duas decorações vão receber uma cartela de figurinhas exclusivas, com os personagens do Toy Story e terão prioridade na fila para a visita ao Papai Noel. Para ganhar é fácil: primeiro, o cliente carimba o passaporte na Praça do piso L1 de um dos shoppings. Depois, apresenta na Praça do outro shopping para receber o segundo carimbo, completando a experiência Toy Story.