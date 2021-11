Com desfile de personagens, Salvador Norte Shopping inaugura decoração de Natal

Já é Natal no Salvador Norte Shopping que, nesta terça-feira (9), inaugurou a programação natalina de 2021 com o tema “Natal Mágico de Oz”, que retrata o mundo de sonho e fantasia de Dorothy e seus amigos Espantalho, Homem de Lata e Leão. Uma abertura que teve chuva de balões, desfile de personagens e muita música para quem apareceu no evento.

A ocasião marcou também a chegada do Papai Noel, que tocou no sax a música “Somewhere Over the Rainbow”, tema do filme O Mágico de Oz, encantando a todos. A decoração principal está na Praça de Eventos, piso L1, com a grande árvore de Natal e a casa de Dorothy, onde as crianças podem entrar e sentir o chão tremer, simulando o ciclone que levou a menina para o mundo fantástico de Oz.

(Divulgação) (Divulgação) (Divulgação )

Por lá, a atração é gratuita. O espaço conta ainda com os personagens Homem de Lata, Espantalho e o Leão em 3D e o icônico caminho de tijolos amarelos e um grande livro onde é possível tirar fotos e sentir-se parte da história.

Já no piso L2, o Jardim do Noel é o espaço decorado onde o Papai Noel recebe as crianças. Completando a decoração, Espaços instagramáveis e interativos estão localizados em todos os pisos para fotos e diversão da criançada.

“Escolhemos um tema clássico que resgatasse a magia e a imaginação, assim como acontece no filme. Nossa intenção é que a visita ao nosso Natal proporcione alegria e diversão às crianças, mas principalmente, um momento especial em família”, explica Gabriela Simões, gerente de Marketing do Salvador Norte.

A iluminação da área externa do Salvador Norte leva a assinatura da Blachere Illumination, empresa de renome internacional, responsável por projetos como Torre Eiffel e Champs-Elysées, na França.

A decoração vai ficar aberta até 26/12, no horário de funcionamento do shopping, que é de segunda a sábado, das 9h às 22h e, no domingo, das 12h às 21h. Já o Papai Noel recebe as crianças de sexta a domingo, das 13h às 20h.