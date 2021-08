Com Diego Dabove de olho, Bahia perde para o Grêmio no Brasileiro: 2x0

Diante do olhar atento do argentino Diego Dabove, o Bahia lamentou o sétimo tropeço seguido no Brasileirão. O novo técnico tricolor acompanhou da arquibancada a derrota por 2x0 para o Grêmio, na noite deste sábado (21), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Sob o comando interino de outro estrangeiro, o português Bruno Lopes, que é técnico da equipe sub-23, o Esquadrão até foi mais perigoso que o Grêmio no primeiro tempo, botou bola na trave, mas viu os donos da casa voltarem fulminantes após o intervalo. O placar foi aberto com a assinatura de Borja logo aos três minutos do 2º tempo. No último lance do jogo, aos 49, Diego Souza ampliou.

Com o resultado, o Bahia se manteve na 13ª colocação, com 18 pontos, mas a diferença para a zona de rebaixamento diminuiu para apenas dois pontos, já que o Grêmio, antes vice-lanterna do campeonato, somou 16 e subiu para a 17ª posição. Como a 17ª rodada da Série A ainda está em andamento, as duas equipes ainda podem perder posição.

O jogo

A primeira iniciativa do jogo foi do Bahia. Nos primeiros segundos de bola rolando, Conti lançou para Nino Paraíba e ele serviu Rossi. O camisa 7 tabelou com Rodriguinho e bateu para o gol. A redonda passou perto da trave e saiu pela linha de fundo. Pouco tempo depois, o tricolor baiano teve outra boa oportunidade. Nino deu passe açucarado para Rodriguinho e ele bateu forte, porém pra fora.

O Grêmio também errou o alvo, com Léo Pereira, após aproveitar cruzamento de Bruno Cortez. Lá e cá, o chute de longe de Raniele ficou nas mãos do goleiro Gabriel Chapecó. Nos minutos finais do primeiro tempo, os donos da casa assustaram com Rafinha, que recebeu passe de Douglas Costa, chutou contra a meta e viu a bola ser desviada. No entanto, a melhor chance antes do intervalo foi protagonizada pelo Bahia. Aos 45 minutos, Mugni avançou pela esquerda e cruzou na medida. Livre de marcação, Rodriguinho cabeceou na trave.

Pouco incisivo na etapa inicial, o Grêmio tratou de abrir o placar logo no começo do segundo tempo. Aos três minutos, Rafinha fez belo cruzamento, Borja venceu a marcação de Nino Paraíba e, de cabeça, estufou a rede: 1x0. Depois, os donos da casa tentaram ampliar com Alisson, que chutou próximo à meta de Matheus Teixeira.

O Bahia teve a chance de igualar o marcador aos 26 minutos, quando a bola sobrou dentro da área para Raí. O integrante da equipe sub-23 estreou no time principal e finalizou de primeira, mas por cima do gol. Não fez e viu um jogador bastante experiente ditar o placar final no útimo minuto do jogo. Aos 49, Lucas Silva conduziu contra-ataque e tocou para Diego Souza. Ele fez fila na defesa do Bahia e, sem desistir do lance, empurrou a bola para o fundo da rede após saída do goleiro Matheus Teixeira: 2x0.

Próximo jogo

O Bahia só volta a entrar em campo no dia 20, uma segunda-feira, quando visita o Fluminense, às 19h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida vai marcar a estreia do novo técnico do Bahia, o argentino Diego Dabove.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 2x0 Bahia - 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Grêmio: Gabriel Chapecó, Rafinha, Ruan, Rodrigues e Bruno Cortez; Lucas Silva, Villasanti e Douglas Costa (Jhonata Robert); Alisson (Fernando Henrique), Borja (Diego Souza) e Léo Pereira (Luiz Fernando). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick (Raí), Raniele (Jonas), Daniel (Maycon Douglas) e Mugni; Rossi (Rodallega) e Rodriguinho (Gilberto). Técnico: Bruno Lopes.



Estádio: Arena do Grêmio

Gols: Borja, aos 3 minutos, e Diego Souza, aos 49, do 2º tempo

Cartão amarelo: Gilberto e Lucas Silva

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Lorival Cândido das Flores e Jean Marcio dos Santos (Trio do Rio Grande do Norte).