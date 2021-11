Com direito a desfiles, Shopping da Bahia inaugura decoração de Natal

Um desfile de cores e alegria preencheu os corredores do Shopping da Bahia nesta última semana, com a abertura oficial da decoração de Natal. A parada reuniu vários personagens encantados para dar as boas-vindas oficiais ao período mais mágico do ano e marcou a chegada do Papai Noel ao shopping para receber todos que desejam fazer pedidos e tirar fotos.



Acompanhado por crianças e pais que registravam cada passo do Noel e sua turma, o cortejo encerrou com o esperado momento de acendimento das árvores de Natal que evocam os melhores sentimentos do período.



Decoração



Com o tema “Cultivando o Natal”, a tradicional decoração reforça os bons sentimentos do Natal, que precisam ser cultivados e preservados. Este ano, o SDB está unindo a decoração natalina com elementos que remetem a fazenda, o cultivo de plantas e de alimentos. A ideia é refletir o cultivo da alma, através dos bons sentimentos como amor, paz, carinho, respeito, esperança e fraternidade.

Os visitantes podem apreciar as árvores natalinas com as decorações vermelhas e o trenzinho em formato de tronco, que promete divertir adultos e crianças. O Papai Noel, a grande estrela do Natal, estará esperando a visita de todos na Praça de Eventos Newton Rique, no 2° piso.

(Divulgação) (Divulgação)

A saudade das crianças, depois de um ano de distanciamento, promete dar o tom da interação dos pequenos com o bom velhinho. Além da tradicional poltrona com o Noel, os pets vão contar com um trono especial, onde os visitantes vão poder levar seus bichinhos de estimação para tirarem fotos temáticas.



Além disso, a decoração traz ainda o Noel Jardineiro, que cultiva todas as coisas boas, desde comidas a sentimentos de paz e união. Os visitantes também vão se encantar com os bonecos animatrônicos de patos, renas e cachorros, que ganham vida em todo este cenário dinâmico dando o verdadeiro clima das casas de campo.



E, para possibilitar que o clima do Natal seja eternizado nas redes sociais dos visitantes, o shopping conta também com vários ambientes instagramáveis para aqueles registros que são tão especiais que precisam ir para o “feed” das suas redes sociais.



Dentre eles estão os painéis "Hohoho", próximo ao Pereira Café (3° piso), o "SDB", próximo a Perini (3° piso) e o grande regador de sonhos, localizado na praça Dorival Caymmi (2° piso).



Além de levar a magia para o shopping, este ano o Natal do SDB conta com uma iniciativa inédita: a integração com o BeGreen, a primeira fazenda urbana da Bahia e a maior da América Latina, que vai poder ser visitada por crianças e adultos com ingressos a partir de R$ 12,50.



Paradas de Natal aos fins de semana



Para quem se divertiu com a abertura, fica uma dica: durante os sábados e domingos de novembro e dezembro, 20 personagens encantados vão fazer uma parada lúdica para divertir os visitantes. A atração musical itinerante acontecerá às 15h e 16h e vai ser gratuita.



Esse ano a parada vai contar a história da Fada do Natal. Dourada e com asas de borboleta, a Fada faz renascer as criaturas da floresta através da magia do espirito do Natal, e celebrar os bons sentimentos desse fim de ano.



O musical inédito conta com letras exclusivas que irão se desenrolar ao longo do percurso. Com pitadas de magia, música, teatro, dança e interatividade são misturados no espetáculo que promete animar toda a família trazendo a mensagem do sentimento de união, fraternidade e amor.