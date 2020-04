Com distanciamento entre alunos, oito países europeus vão reabrir escolas

A Holanda se tornou o oitavo país europeu a anunciar a volta das aulas, após 51 dias de fechamento das escolas para combater a transmissão do coronavírus. O país anunciou nesta terça-feira (21) o plano de abertura, que começa a valer no dia 1º de maio com creches e ensino fundamental.

Assim como nos outros seis países que também já retomaram aulas (Dinamarca e Noruega) ou anunciaram prazo para isso (Alemanha, Áustria, França, Suíça e Islândia), a Holanda adotará medidas de distanciamento físico. A opção foi dividir as turmas em dois turnos, um pela manhã e outro à tarde.



Na França, as turmas terão no máximo 15 alunos quando as escolas reabrirem. O número é a metade da ocupação média das classes antes da pandemia de coronavírus. A retomada das aulas vai começar com crianças entre 5 e 11 anos de idade, em 12 de maio. A partir do dia 17, começam a voltar alunos a partir de 12 anos, até a reabertura total, em 25 de maio.



Na Dinamarca, os alunos da educação infantil ocupam cada um uma mesa e ficam sentados a pelo menos dois metros de distância de outros colegas. No caso dos países que apenas anunciaram reabertura, o período sem aulas

varia de 49 dias (Islândia) a 61 dias (Áustria).



Com 22 mortes por 100 mil habitantes, a Holanda tem uma das maiores taxas de mortalidade por Covid-19 da Europa, embora bem abaixo das 45/100 mil na Espanha ou 41/100 mil na Itália. Até esta terça, registrava 34.134 casos e 3.916 mortes. O fechamento de lojas, cafés e restaurantes no país foi prorrogado até pelo menos 19 de maio. Já eventos públicos ficarão proibidos até 1º de setembro. As informações são da Folha de S. Paulo.