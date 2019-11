Com diverticulite, César Filho é internado em São Paulo e se afasta da Record

O apresentador César Filho foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nessa terça-feira (05). Em postagem nas suas redes sociais, o apresentador revelou que e está com um quadro de diverticulite e informou ter sido afastado do programa Hoje Em Dia, da RecordTV.

“Eu contrariei ordens médicas, fui trabalhar ontem e hoje e acabei não tendo melhoras. Estou no hospital para fazer uma ressonância magnética para saber se tem algo mais grave ou pelo menos em que grau que temos essa diverticulite. E, claro, para saber como vai ser o tratamento e se precisará de uma internação”, disse.

“Eu sei que é difícil, eu nunca faltei no Hoje em Dia, então é muito difícil eu ficar em casa, fica difícil eu me segurar e não fazer o que mais amo, mas eu não consigo não ir trabalhar. Espero que não seja nada grave e que, em breve, eu possa trazer boas notícias para vocês”, contou.

Ainda em seu perfil no Instagram, César afirmou estar sendo bem tratado no hospital. Comparou o instituto a um hotel e revelou que tem se tratado com antibióticos. Ele pretende deixar os fãs informados.