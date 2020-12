Com dobro da capacidade, escola em Pau da Lima é inaugurada após reforma

A Escola Municipal Roberto Correia, em Pau da Lima, foi inaugurada nesta quarta-feira (23) pelo prefeito ACM Neto, após reforma. Ao lado dele estavam Bruno Reis, prefeito eleito de Salvador, e Bruno Barral, secretário municipal de Educação. Durante o período de reconstrução, a unidade escolar, que antes tinha estrutura de pré-moldado, passou a funcionar em um imóvel alugado, na mesma rua, a Pastor José Guilherme de Morais.

São 18 salas de aulas, todas climatizadas com ar condicionado. A unidade tem também uma quadra poliesportiva. "Ela vai poder recepcionar o dobro do número de alunos que nós tínhamos aqui matriculados na antiga estrutura. Eram 501 alunos e a partir de agora serão 1080 alunos", destacou Neto. "A escola está toda adaptada aos protocolos sanitários de distanciamento e também de higienização", afirmou. A escola vai receber alunos do Ensino Fundamental I nos turnos matutino e vespertino.

O investimento total foi de cerca de R$ 5,4 milhões. "Quem conhecia a escola antiga e compara com a escola de hoje realmente tem noção da transformação que fizemos", disse o prefeito. Ele afirmou que nas suas duas gestões foi uma "conquista" conseguir "mudar inteiramente o perfil da infraestrutura escolar" da cidade. "Quando chegamos as escolas estavam abandonadas, mal cuidadas, algumas literalmente caindo aos pedaços. Mais de 40 eram de pré-moldado, com todas as consequências físicas para alunos e professores daquela estrutura precária...", elencou.

As escolas hoje estão "no mais elevado padrão de qualidade", diz. "Escolas que permitem que a educação seja feita com muito mais qualidade, que possa ser de fato esse instrumento de preparação e formação das nossas crianças e jovens para o futuro".

Faltando pouco mais de uma semana para concluir seu segundo mandato, Neto disse ficar feliz em sair entregando novas escolas. Ele disse que o prefeito eleito terá muitos desafios para o ano que vem, mas está capacitado para isso. "A educação é uma das áreas que vai exigir maior esforço, dedicação e cuidado por parte do prefeito. Afinal de contas, 2021 vai ter que ser um ano dobrado, dois em um. Recuperar o tempo perdido de 2020 e assegurar todo conteúdo para boa formação das nossas crianças também do ano de 2021", afirmou.

Até o dia 31, mais 4 escolas reformadas serão entregues, totalizando 10 em dezembro. "Quem está na rede pública municipal sabe o quanto a educação melhorou. O quanto nós levamos a sério a educação. O quanto nossas escolas estão muito melhores", diz Neto. "Muitas vezes podem ser comparadas com qualquer escola particular da cidade", garantiu, afirmando que pessoas distantes dessa realidade muitas vezes generalizam nas críticas. "A gente sabe que existe uma diferença enorme ainda da qualidade do ensino público e particular", diz. "Mas ver essa escola muda inteiramente a impressão da pessoa".

(Foto: Max Haack/Ascom PMS)

Estrutura

A nova Escola Municipal Roberto Correia tem também acessibilidade com rampa, estacionamento, acolhimento, diretoria, secretaria, coordenação, sala de professores, depósito de material didático, depósito de material de limpeza, cozinha, triagem, depósito de merenda, área de serviço, refeitório, recreio descoberto, guarita, subestação, casa de gás, casa de lixo, entre outros espaços.

Para a diretora da unidade, Graziela Marques, a reforma é positiva para a comunidade. “A escola é maior, são 18 salas de aula, dá para recepcionar o dobro de alunos e o espaço físico, sem dúvida, é fantástico. O espaço onde ficávamos anteriormente era muito quente, muitos passavam mal e aqui vai ser muito mais agradável. A comunidade está bem feliz, constantemente procura a escola para saber sobre a matrícula. Certamente, o processo educativo vai melhorar muito”, avaliou. Ela disse ainda que a direção preparou um manual com orientações para o momento do retorno às aulas, explicando os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus.