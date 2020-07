Com dois gols pós-retomada, Rodriguinho comemora boa fase no Bahia

Assim que foi anunciado pelo Bahia, em fevereiro, Rodriguinho já ganhava o título de principal contratação do time na temporada. Recebeu imediatamente a camisa 10 e a missão de ser o destaque do tricolor. De lá para cá, esteve em campo em quatro jogos, todos pela Copa do Nordeste - e pode dizer que está cumprindo o objetivo. Anotou dois gols nos últimos dois duelos (um em cada) e vem colecionando elogios.

Agora, terá a tarefa de ajudar o Esquadrão a conquistar vaga na final do torneio regional. Tem uma partida pela frente para que isso aconteça, quarta-feira (29), às 19h30, em Pituaçu. O rival, aliás, já é "familiar" do camisa 10: o Confiança, justamente o time contra qual o meia estreou, em março. Saindo do banco no segundo tempo, ele se movimentou e arriscou finalizações. O jogo, na Fonte Nova, terminou com triunfo do Bahia por 1x0, gol contra de Matheus Mancini.

No reencontro, Rodriguinho quer intensidade. Na avaliação dele, o Bahia - que, naquela ocasião, acabou com a então invencibilidade do time sergipano - está melhor agora.

“A gente sabe que é um time chato, passou muito tempo invicto na Copa do Nordeste. E nós conseguimos fazer um bom jogo contra eles lá no nosso estádio. Agora, a gente tem a possibilidade de jogar mais uma vez com eles. A equipe, na minha opinião, evoluiu de lá para cá e vamos tentar colocar uma intensidade alta para que eles sintam o jogo, para que a gente possa propor e criar oportunidades para que possamos ter um triunfo diante deles”, afirmou.

Depois do duelo diante do Confiança em março, o camisa 10 foi titular contra o América-RN, em Natal, antes da pausa por causa da pandemia do novo coronavírus. Na retomada do futebol na Bahia, voltou a ser escalado entre os 11 iniciais perante o Náutico, na quarta-feira passada (22), em Pituaçu, quando fez seu primeiro gol. E, então, no duelo com o Botafogo-PB, sábado (25), no mesmo estádio, marcou de novo.

Rodriguinho marcou dois gols pelo Bahia em quatro jogos

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Nem o meia acreditava que iria tão bem nesse retorno do futebol após quatro meses de paralisação. “Esperar, eu não esperava. Mas a gente trabalhou muito forte para isso, a preparação foi intensa desde a volta. Fico feliz de estar conseguindo colocar uma intensidade boa, como foi no primeiro jogo”, admitiu.

Calendário apertado

Ao todo, Rodriguinho soma uma média de um gol a cada duas partidas (0,5 por jogo). A fase se mostra melhor que a passagem pelo Cruzeiro, seu clube anterior, pelo qual disputou 22 duelos e fez oito gols (média de 0,36).

Para o camisa 10, houve “uma caída” no embate contra o Botafogo-PB, por causa do pouco tempo de recuperação - foram três dias entre um jogo e outro. Mas a realidade será essa daqui para frente. Se passar da semifinal, o time titular do Bahia volta a campo no sábado (1º) para a primeira decisão do Nordestão. E, então, fará o jogo de volta na terça, dia 4. No domingo, dia 9, às 11h, já estreará no Brasileirão, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Isso sem falar no Campeonato Baiano, que terá compromisso pelas semifinais na quinta (30), às 17h30, e no domingo (2), às 16h, contra o Jacuipense. Nesses jogos, o técnico Roger Machado escala atletas reservas e outros nomes promovidos do extinto time de aspirantes.