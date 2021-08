Com dois jogos fora, Bahia terá que buscar recuperação longe de casa

O momento no Bahia é de turbulência. Sem vencer há seis jogos pelo Brasileirão, o time vem perdendo posições na tabela, se aproximou do Z4 e agora busca um novo treinador para substituir Dado Cavalcanti, desligado do comando técnico na terça-feira (17).



É nesse contexto que o Esquadrão se prepara uma sequência de dois jogos fora de Salvador. O primeiro deles será neste sábado, quando visita o Grêmio, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 16ª rodada. Depois, encara o Fluminense no dia 30, uma segunda-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro.



Até aqui, o time tem feito uma campanha mediana longe de seus domínios. Em sete partidas, venceu duas, empatou duas e perdeu três: um aproveitamento de 38,1%. Os oito pontos conquistados longe da capital baiana colocam o tricolor como o 12º melhor visitante.



Se quiser quebrar sequência ruim e voltar a vencer na Série A, o Bahia vai ter que fazer diferente das últimas quatro vezes em que atuou fora de casa. Incluindo a Copa do Brasil, o time baiano teve três derrotas (São Paulo e Atlético-MG, duas vezes), e um empate (Cuiabá).



O alento pode estar justamente nos adversários. O Grêmio também vive momento complicado e luta dentro do Z4. Jogar em Porto Alegre não tem sido sinal de sucesso para os gaúchos. O time do técnico Felipão é o terceiro pior mandante do campeonato. Em sete jogos na Arena, o Imortal ganhou apenas um, contra a lanterna Chapecoense. Fora isso, empatou com Internacional, Santos, Fortaleza e América-MG, e perdeu para Atlético-GO e Athletico-PR.



Já o Fluminense, rival da rodada seguinte, é o quarto pior mandante na atual edição do Brasileirão. Dos seis jogos que fez no Rio, o clube venceu dois, perdeu dois e empatou outros dois.



Comando interino

Ainda sem Diego Dabove -, técnico argentino anunciado pelo tricolor nesta quarta-feira (18) -, será do português Bruno Lopes a missão de fazer o Bahia comemorar. No clube desde junho para treinar o time de transição, ele assumiu o comando do elenco principal de forma interina e vai ficar à frente do Esquadrão no embate diante dos gaúchos.



Existe a expectativa para saber se Bruno modificará o tricolor e utilizará peças que vêm se destacando na equipe de transição, como o volante Raniele e o atacante Ronaldo, por exemplo.



O certo é que o português vai ter o reforço do atacante Rossi. O camisa 7 volta ao time depois de cumprir suspensão na derrota de 2x1 para o Atlético Goianiense. Por outro lado, o lateral esquerdo Juninho Capixaba, que ganhou a posição de Matheus Bahia nos últimos duelos sob o comando de Dado, desfalcará o Bahia por questão contratual, já que está emprestado pelo Grêmio.