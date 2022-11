Com dois novos contratados, elenco do Vitória se apresenta na Toca

A temporada 2023 já começou para o Vitória. O elenco rubro-negro se apresentou na manhã desta segunda-feira (28), quando foi iniciada a pré-temporada do clube. Novos contratados, o atacante uruguaio Nicolas Dibble e o lateral direito Railan estavam entre os 20 jogadores presentes na Toca do Leão, bem como o zagueiro João Victor, que retornou após empréstimo ao Guarani.

Além deles três, os goleiros Dalton e Yuri, os laterais Lazaroni e Vicente, os zagueiros Marco Antônio e John, os volantes Léo Gomes, João Pedro, Gustavo Blanco e Maikon Douglas, os meias Dionísio, Eduardo, Ruan Nascimento e Matheus Tenório, além dos atacantes Gabriel Honório e Alisson Santos, também se apresentaram nesta segunda-feira.

Os demais jogadores do elenco acertaram com a diretoria rubro-negra outras datas para se apresentarem. Prata da casa, o meia-atacante Gabriel Santiago não faz parte dos planos. Ele será emprestado ao Náutico. Os atletas presentes neste primeiro dia de atividade realizaram avaliações físicas e médicas.

Vindo da base, o volante Jobert fará a pré-temporada com o time principal, mas, de acordo com o clube, ele não foi promovido ao profissional. Fora dos planos para a Copa São Paulo porque o grupo já havia sido definido, ele ficará treinando junto com os comandados do técnico João Burse.

O Vitória estreia no dia 5 de janeiro, quando jogará contra o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional e do estadual, o Vitória vai disputar também a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.