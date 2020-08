Com drive thru, Santa Casa arrecada doações para o Bairro da Paz

A Santa Casa de Misericórdia da Bahia vai arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza em um drive thu na sexta (28), sábado (29) e domingo (30). A ação acontecerá das 9h às 17h, na Capela Nossa Senhroa das Vitórias, na Pupileira. Quem não tiver carro também vai poder entregar as doações, que serão recebidas seguindo todas as orientações sanitárias para evitar a propagação da covid-19. Tudo que for arrecadado vai para famílias atendidas nos projetos sociais da Santa Casa no Bairro da Paz.

A instituição está presente no Bairro da Paz há 18 anos e atende diretamente mais de 3 mil pessoas, de crianças a idosos, na comunidade. São seis Centros de Educação Infantil (CEIs) e Programa Avançar.

Nos CEIs, a entidade oferece educação em período integral a crianças com idade de 2 a 5 anos, cinco refeições diárias, orientação nutricional, acompanhamento psicológico e atendimento odontológico. Já o Avançar concentra iniciativas voltadas para o incentivo à cidadania, promoção social e protagonismo juvenil, através de oficinas profissionalizantes, aulas de música e informática, entre outros projetos.

“A maior necessidade desses tempos atuais é que ajudemos uns aos outros, principalmente os que mais precisam de apoio. Cuidar das pessoas é a missão da Santa Casa e, sobretudo agora, seguimos empenhados em dar atenção à comunidade do Bairro da Paz, que está ao nosso lado em todos esses anos de atividades sociais”, afirma a diretora de Ação Social e Cultura da Santa Casa, Lise Weckerle.