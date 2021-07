Com Eduardo Leite, João Gualberto debate projetos para a eleição 2022

O empresário e prefeito de Mata de São João, João Gualberto, recebeu como convidados Adolfo Viana, ACM Neto e Bruno Reis, nesta sexta-feira (16). O encontro foi em seu apartamento, no Corredor da Vitória, em Salvador, onde ofereceu um jantar com a presença especial do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está passando o fim de semana na cidade.

No menu da noite, assuntos sobre o futuro da política e projetos para a eleição 2022.

Neste sábado (18), Eduardo Leite participará de reunião com filiados do PSDB.