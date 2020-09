Com Elias, Bahia está pronto para pegar Athletico; veja escalação

O Bahia está pronto para encarar o Athletico-PR, em partida que será realizada neste sábado (26), às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba. Na tarde desta sexta-feira (25), o tricolor fez o último treino antes do duelo e finalizou a preparação.

No palco da partida, a novidade na atividade foi o volante Elias. Um dia depois de ter sido anunciado como reforço, o jogador de 35 anos foi integrado ao elenco e fez o primeiro trabalho com os novos companheiros.

Elias teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e vai para o jogo contra o Athletico-PR. A tendência é a de que ele comece a partida como opção no banco de reservas.

Além dele, o meia Eric Ramires também foi relacionado e é mais uma novidade do tricolor. No último treino, Mano Menezes não revelou o time que começa a partida. O treinador tem desfalque na lateral direita, já que Nino está suspenso e João Pedro se recupera de cirurgia.

O mais cotado para ficar com a vaga no setor é volante Edson. Lateral de origem, o garoto Douglas Borel, de 18 anos, também briga pela posição. Assim, uma provável escalação tem:

Douglas, Edson, Ernando, Juninho e Capixaba; Gregore, Jadson, Daniel (Ronaldo) e Rodriguinho; Élber e Gilberto.

Com apenas nove pontos no Brasileirão, o Bahia é o atual vice-lanterna da Série A. O time não vence há oito jogos. Já o Athletico-PR é o 15º, com 11 pontos.