Com embarque intenso, travessia Salvador-Mar Grande fará parada de duas horas

A travessia marítima Salvador-Mar Grande tem movimento intenso de embarque na manhã deste domingo (12), no Terminal Náutico, no Comércio, com usuários se deslocando para as praias da Ilha de Itaparica. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), por conta do fluxo, em alguns momentos ocorreram saídas de 15 em 15 minutos. Não há fila de espera.

Apesar do movimento, o sistema terá de ser interrompido durante duas horas ainda nesta manhã. A medida será tomada por conta da maré baixa. O serviço será suspenso às 9h, com as operações sendo retomadas normalmente às 11h. Oito embarcações estarão em tráfego com horários de saída a cada 15 minutos ou de meia em meia hora.

A previsão é que a travessia registre movimento intenso à tarde no sentido de Mar Grande para a capital devido ao retorno daqueles que foram passar o final de semana na Ilha. A última saída de Salvador será às 19h30 - o horário das 20h está cancelado também por conta da maré baixa. De Mar Grande, a última embarcação deixará o Terminal de Vera Cruz às 18h30.

Morro de São Paulo e passeio às ilhas

A linha Salvador-Morro de São Paulo também opera com bom movimento de embarque neste domingo, mas existem passagens para todos os horários saindo do Terminal Náutico, que são: 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo para Salvador, as saídas são às 9h, 11h30, 13h e 15h. A viagem entre a capital e a Ilha de Tinharé dura em média 2h20. A passagem custa R$ 95,20.

As escunas que fazem o passeio turístico pelas ilhas da Baía de Todos os Santos vão zarpar do Terminal Náutico com lotação completa, com muitos turistas e baianos aproveitando o domingo de sol para fazerem o tour pelas ilhas que tem duas paradas, uma em Ilha dos Frades e outra em Itaparica, com as escunas retornando a Salvador às 17h30. A tarifa custa R$ 60.