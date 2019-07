Com Eron, Vitória finaliza preparação para jogo com o Figueirense

O Vitória finalizou na manhã desta segunda-feira (29) os preparativos para o jogo contra o Figueirense, válido pela 13ª rodada da Série B. A bola rola na terça-feira (30), às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Os jogadores que foram titulares no triunfo por 2x1 contra a Ponte Preta fizeram musculação. Eles foram preservados por causa da chuva forte e do cansaço decorrente do jogo disputado no sábado (27). Os demais participaram de uma atividade em campo reduzido comandada pelo técnico Osmar Loss.

Novamente promovido ao elenco principal, o atacante Eron treinou com o grupo e foi relacionado para a partida. Artilheiro da equipe sub-23 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes com sete gols em nove jogos, o centroavante de 21 anos ganhou espaço após a rescisão de Neto Baiano.

Revelado na Toca do Leão, Eron integrou o time profissional no início da temporada, quando Marcelo Chamusca treinava o rubro-negro, mas não agradou.

A delegação do Vitória viaja para Florianópolis às 14h e só retorna para Salvador no sábado (3), após o jogo contra o Brasil de Pelotas, às 11h, no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O grupo segue para o segundo destino na quarta-feira (31).

Com 10 pontos, o Vitória é o primeiro time da zona de rebaixamento, em 17º lugar. O Figueirense soma 18 e ocupa a 10ª colocação. Se vencer a equipe catarinense, o Leão pode deixar o Z4, desde que o Vila Nova não vença o Brasil ou que o Criciúma perca do São Bento. Os concorrentes também jogam fora de casa.

Confira a lista com os 20 jogadores relacionados:

Goleiros: Martín Rodríguez e Ronaldo;

Laterais: Capa, Chiquinho, Matheus Rocha e Van;

Zagueiros: Bruno Bispo, Dedé e Ramon;

Volantes: Baraka, Gabriel Bispo, Léo Gomes e Lucas Cândido;

Meias: Felipe Gedoz, Nickson e Ruy;

Atacantes: Anselmo Ramon, Eron, Thiaguinho e Wesley.