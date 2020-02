Com falta de recursos, Filhos de Gandhy devem sair apenas dois dias em 2021

Em 2021 o Afoxé Filhos de Gandhy devem desfilar apenas dois dias. A decisão acontece devido a falta de recursos do bloco e foi revelada pelo presidente da instituição, Gilsoney de Oliveira nesta segunda-feira (17) durante a apresentação da fantasia para o Carnaval de 2020.

"O Gandhy, assim como outros blocos afro, estão sofrendo com a falta de patrocínio e atualmente nossas despesas são maiores que as receitas. Por isso ano que vem devemos sair apenas dois dias ao invés de três", explica ele, após ressaltar que essa decisão só irá mudar caso haja um novo patrocínio ou investimento maior do poder público.

Já para 2020 o desfile, que conta com patrocínio da prefeitura de Salvador e do governo do Estado, está confirmado para três dias (domingo, segunda e terça-feira) e terá o tema Omolú-Obaluaê, deuses da doença e da cura. Quem quiser sair neste ano ainda dá tempo, a indumentária custa R$ 600 para sócios antigos e R$ 700 para novos.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier