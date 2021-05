Com falta de recursos, UFRJ diz que pode fechar em julho

Na última semana, a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) enviou um artigo ao jornal O Globo onde analisa o atual cenário de dificuldade financeira da instituição. De acordo com a Reitoria da Universidade, o cenário é consequência dos seguidos cortes orçamentários feitos pelo Governo Federal. O documento foi escrito pela reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho, e pelo vice-reitor Carlos Frederico Leão Rocha.



Diante disso, a Universidade diz que corre o risco de fechar as portas até julho deste ano por incapacidade de realizar o pagamento das despesas que a mantém. Segundo a Reitoria, no último dia 29 de abril, o governo bloqueou R$ 41,1 milhões do orçamento destinado a UFRJ. A instituição é a maior universidade federal do Brasil e a primeira instituição oficial de ensino superior do País.

O corte de verbas na UFRJ, assim como em outras instituições federais, tem sido recorrente nos últimos anos, o que tem dificultado a manutenção física das universidades e o desenvolvimento da pesquisa científica. Na UFRJ, desde 2012 a redução orçamentária do governo fez com que a Universidade perdesse R$ 474 milhões do orçamento em caixa. As informações são do Brasil Escola.



Veja os números do orçamento discricionário da UFRJ nos últimos anos:



2012 – R$ 773 milhões

2013 – R$ 735 milhões

2014 – R$ 611 milhões

2015 – R$ 606 milhões

2016 – R$ 541 milhões

2017 – R$ 487 milhões

2018 – R$ 430 milhões

2019 – R$ 389 milhões

2020 – R$ 306 milhões

2021 – R$ 299 milhões



No entanto, os R$ 299 milhões destinados para 2021 não estão garantidos à UFRJ. A reitoria informou que somente R$ 146,9 milhões foram liberados e, do valor, R$ 65,2 milhões já foram utilizados, restando apenas R$ 81,7 milhões para a instituição. Os outros R$ 152,2 milhões ainda aguardam aprovação do Congresso Nacional, que não tem data para apreciação.



Como houve o bloqueio de R$ 41,1 milhões, se a suplementação orçamentária for aprovada, a UERJ só receberá R$ 111,1 milhões, fechando um orçamento de R$ 258 milhões, um valor inferior ao recebido em 2008, quando a instituição tinha 20 mil alunos a menos do que tem atualmente.



“É uma situação muito temerária para o nosso funcionamento. Nós temos poucos meses de fôlego, cerca de dois ou três, com base no orçamento livre. E mesmo com o orçamento condicionado vindo a ser aprovado, diante desse bloqueio a gente tem orçamento, no máximo, até o mês de agosto ou setembro. É uma situação muito crítica”, disse o pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da UFRJ, Eduardo Raupp.



A reitora Denise Pires de Carvalho afirma que no atual cenário de pandemia esperava que houvesse aumento das verbas fornecidas às instituições federais e não o corte, já que os centros de pesquisas das universidades têm sido fundamental para o enfrentamento da pandemia, por meio dos hospitais e laboratórios universitários.



Na UFRJ duas vacinas contra a Covid-19 estão sendo desenvolvidas e estão em fases de testes pré-clínicos, que podem ser comprometidos com o corte de verbas.