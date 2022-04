Com faro de gol apurado, Rodallega é a principal arma do Bahia na Série B

“Como um vinho”. Talvez os tricolores mais desatentos não peguem a referência da frase que abre este texto, mas é assim que o atacante Hugo Rodallega se refere sobre si mesmo nas redes sociais. A ideia do colombiano é dizer que, assim como um vinho fica melhor com o tempo de maturação, ele tem ficado cada vez mais afiado ao longo dos anos. E não é para menos.

Próximo de completar 37 anos, o atacante vem mostrando que ainda tem muita lenha para queimar com a camisa tricolor. O colombiano é, simplesmente, o grande destaque do Esquadrão na temporada. Em 13 jogos, Rodallega balançou as redes 12 vezes. A média é de quase um tento por jogo. Além disso, deu duas assistências. Números que colocam o veterano com status de referência do ataque.

Para se ter uma ideia, mesmo com o Bahia tendo sido eliminado nas primeiras fases da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, Rodallega se mantém como o segundo maior goleador do país em 2022, superando nomes como Hulk, do Atlético-MG, Gabigol, do Flamengo e Raphael Veiga, do Palmeiras.

O colombiano fica atrás apenas de Mário Sérgio, atacante revelado pelo Bahia e que esse ano balançou as redes 16 vezes pelo Fluminense do Piauí. Pelo menos individualmente, o bom rendimento gerou frutos para o jogador, que terminou o Nordestão como artilheiro do torneio, com 8 gols.

“Eu já tive muitas [fases goleadoras], mas essa fase aqui eu estou desfrutando. Estou feliz aqui no Bahia, na cidade, as pessoas estão demonstrando muito carinho e eu estou trabalhando para continuar nessa felicidade entre torcedor e o clube, família, tentando ajudar os jogadores mais jovens, é muito importante ter essa presença, eu falo muito com eles que o futebol é momento de aproveitamento”, disse Rodallega.

Com a pontaria calibrada, Rodallega não só conseguiu substituir à altura o ídolo Gilberto, mas representa hoje a principal esperança do Bahia na luta para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Questionado se estipula uma meta de gols durante a Série B, o centroavante prega cautela e diz que o trabalho deve ser feito de forma coletiva por todo o elenco tricolor.

"Ser o homem-gol é uma responsabilidade, mas acho que estamos trabalhando para isso. As pessoas aqui estão muito comprometidas, com a mente na Série B. E eu estou trabalhando física e mentalmente para tentar ajudar o time", explicou.

“Eu não faço isso (meta de gols), só trabalho, mentalizo para ajudar o time, fazer gols. É o meu trabalho, mas eu não coloco uma meta. Uso a minha experiência para ajudar o time a ganhar os jogos, ficar feliz e desfrutar do futebol”, completou.

A próxima oportunidade para Rodallega voltar a balançar as redes adversárias será nesta sexta-feira (8), quando o Bahia recebe o Cruzeiro, pela estreia na Série B do Brasileirão. Apesar das dificuldades, o centroavante garante que o Esquadrão vai brigar para conquistar o acesso.

“O desafio principal está aqui dentro, o compromisso da diretoria, junto com os jogadores e o clube em geral, temos que trabalhar muito para isso, daqui a pouco já começa a Série B, que é o objetivo principal. A expectativa está muito alta e sabemos que temos que trabalhar muito para ganhar os jogos. Vamos começar contra um time que é forte e nós estamos nos preparando mental e fisicamente para conquistar esse objetivo”, finalizou.