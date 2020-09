Com Fernando Neto, Vitória inicia preparação contra o Cuiabá

O meio-campo do Vitória deve enfrentar o Cuiabá com força total. Poupado contra o Confiança, o volante Fernando Neto retorna ao time no jogo de sábado (5), às 16h30, no Barradão. Com 10 pontos, o Leão é o 8º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. O rival do Mato Grosso soma 14 e lidera o torneio.

Substituído após tomar uma pancada na rodada passada, Guilherme Rend também deve estar em campo no sábado. De acordo com o clube, o volante estava bem na reapresentação desta quarta-feira (2) e nem precisou realizar tratamento no departamento médico. "Estou bem. Só com a dor e o inchaço da pancada mesmo, mas está tudo bem", garantiu Rend ao CORREIO.

Quem também está apto para treinar e jogar é o lateral direito Jonathan Bocão, que também foi substituído durante o jogo contra o Confiança. Segundo o clube, a mudança durante a partida já estava programada pela comissão técnica. Já o volante Jean desfalcou a atividade desta quarta-feira porque levou uma pancada na coxa esquerda e ficou em tratamento.

O elenco do Vitória tem mais dois treinamentos antes de enfrentar o Cuiabá, nas manhãs de quinta (3) e sexta (4).